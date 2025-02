López (PSOE) tacha de "lamentable" que Ayuso "persiga a familiares de víctimas": "Todos los días entre mierdas y frutas"

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha tachado de "lamentable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dedique a "perseguir a familiares de víctimas" de la pandemia del Covid-19 en las residencias de mayores.

"Lamento que entre la señora Ayuso y el señor Miguel Ángel Rodríguez nos tengan todos los días entre mierdas y frutas", ha lanzado a los medios de comunicación tras una reunión con colectivos feministas en Ferraz, donde ha negado que la presidenta de la Comunidad de Madrid se refiriera a la vivienda cuando censuró que la izquierda siempre le criticara "con las mismas mierdas".

Fue en la sesión de control al Gobierno de este jueves en la Asamblea ante una pregunta sobre alquileres formulada por Más Madrid. "Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas (...) Las residencias no les importaron tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido", ha cargaba señalando las bancadas de Más Madrid y PSOE.

Óscar López ha afirmado que "cada día que pasa" tiene "más ganas de cambiar la política en Madrid" y está convencido de que hay "cientos de miles de madrileños que se avergüenzan, que se abochornan de esa política".

"Una política que no solamente abandonó a las víctimas en su momento en las residencias, sino que ahora persigue a sus familiares. Y encima dice que son esas mierdas. Pero mire usted, no hay derecho. No puede ser que en pleno siglo XXI Madrid tenga un gobierno tan lamentable", ha espetado el ministro.

El secretario general del PSOE-M también le ha reprochado a la presidenta que dijera que las plataformas de residencias estaban compuestas de "rebotados" de los partidos de izquierda. Entiende López que un gobernante no puede dedicarse "a perseguir a los familiares de las víctimas, a difamar y a acosar".