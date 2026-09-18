López ve una "temeridad" hacer informes posteriores e insiste en que dimita Ayuso: "Perdió el ático y luego los papeles"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales de Móstoles - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, entiende que ha sido "una temeridad" hacer informes posteriores a la compra por la Comunidad del ático de 6,3 millones en Chamberí y ha insistido en que dimita la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

"Primero ha perdido el ático y ahora ha perdido los papeles. Todos lo hemos podido ver. Esto es lo que pasa después de mentiras sobre mentiras. Se van cayendo como castillos de naipes", ha planteado López en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Esta mañana Ayuso ha apuntado, visiblemente enfadada, desde Alcalá de Henares a una "mafia de Estado" contra ella por la compra del ático de Chamberí y ha defendido que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que cree que es "una memez".

López, por contra, le ha señalado que no se trata de la "vida privada de nadie" sino del "dinero público de todos los madrileños" que, ha defendido, se iba a dedicar a comprar "una residencia" para Isabel Díaz Ayuso.

"El problema no es dónde se va a vacaciones la señora Ayuso ni dónde vive. El problema es quién lo paga. ¿Quién paga las vacaciones en la Riviera Maya? ¿Quién paga ese superático de lujo? Y el problema es que lo pagan los madrileños y las madrileñas", ha expuesto.

López también ha puesto en el foco al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien este jueves en la comparecencia sobre el ático en la Asamblea de Madrid afirmó que se había solicitado a los servicios jurídicos de la Puerta del Sol que investigasen querellarse por injurias y calumnias continuadas contra la portavoz del PSOE, Mar Espinar, y la de Más Madrid, Manuela Bergerot.

El ministro ha afirmado que es "impensable en una democracia del Siglo XXI" y ha preguntado cómo reaccionarían si después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, "pongan todo perdido de insultos" el Gobierno "se ponga a poner denuncias a los portavoces".

"El problema de la señora Ayuso es que siempre que tiene un problema se dedica a perseguir, a acosar", ha proseguido el ministro. López ha subrayado que lo que ha pasado es que Ayuso "decidió vender el ático en el que vivía con su pareja" para "irse a vivir a otro sitio, a otro ático mejor todavía, a un súperático de lujo" y "a la chita callando".

Sobre los informes elaborados posteriormente a la compra, ha advertido de que es "una temeridad" elaborarlos para "justificar una ilegalidad anterior" y ha incidido en que se han visto "otros casos en el pasado".

"Yo de verdad lo lamento por todos aquellos que están poniendo la cara y que van a tener responsabilidad para darle gusto a los caprichos de la señora Ayuso. Tengan ustedes cuidado porque desde luego vamos a ir, estamos yendo a los tribunales, a la Justicia, al Tribunal de Cuentas, desde luego en la Asamblea. No vamos a parar", ha rematado.