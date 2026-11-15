Lotería, un tambor, una sombrilla oriental o un walkie, 'olvidos' que llegan a la Oficina de Objetos Perdidos

Archivo - Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un décimo de lotería, un tambor, una sombrilla oriental un walkie talkie, una boquilla de saxofón, 254 teléfonos móviles o 194 mochilas son algunos de los 7.777 'olvidos' que sólo en el mes de octubre llegaron a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid.

También lo hicieron abanicos, un álbum de fotos, una alfombra, altavoces, un audífono, bastones, una calculadora, carros de bebé, carros de la compra, cascos de bicicleta y de moto, un cepillo eléctrico, cojines cervicales, un colchón inflable, cuadros, un dron, un glucómetro, juguetes, una linterna, un micrófono, muletas, una muñequera, neveras portátiles, palos selfie, patines, una raqueta de pádel, una rodillera, un teclado, un trípode, un vapeador y ventiladores.

Además de 485 auriculares, 177 bolsos, 925 monederos, 74 libros, 293 llaves o 29 paraguas. Serán entregados a quienes acrediten su propiedad en la Oficina de Objetos Perdidos, en el Paseo del Molino 7 y 9, en días laborables de 8.30 a 14 horas de lunes a viernes.