La lucha contra incendios recibirá 80 millones de los presupuestos de Medio Ambiente e Interior, que aumentan un 8,7%

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026, en los que se contempla un aumento del 8,7% para las cuentas de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que el año que viene disfrutará de un total de 778,8 millones de euros.

Del total de estas cuentas, la principal partida va dirigida a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), que dispondrá de 409,4 millones de euros (+49,8%), con especial dedicación al Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), que contará con 52 millones de euros, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Destacan que han plasmado en estos presupuestos "su compromiso con la conservación y la protección de los bosques". De hecho, a la inversión del Plan INFOMA hay que sumarle la puesta en marcha del Plan Madrid Forestal, dotado con 28 millones de euros y de los que 10,2 millones irán destinados a mejorar la "salud del monte".

Con estos dos proyectos, la Comunidad de Madrid destinará concretamente a la prevención y extinción de incendios un total de 62,2 millones de euros, un 22,2 por ciento más que el año anterior.

NUEVOS TRABAJADORES DE EMERGENCIAS

En las cuentas de la ASEM112 la Comunidad de Madrid ha destacado el aumento de personal del Cuerpo de Bomberos, que sumará 267 nuevos efectivos; así como el de Agentes Forestales, que incluirá otros 91 nuevos trabajadores. El objetivo pasa por mejorar el servicio y garantizar un mayor despliegue de profesionales "protagonistas de la defensa contra los incendios forestales".

De esta partida saldrán también 18 millones de euros para equipamiento automotriz de emergencias (+73%)y otros 2,8 millones (+229,1%) para la construcción de parques de bomberos y otros edificios. En materia de seguridad, la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM) contará con una inversión de 70 millones para apoyar a las policías locales, la adquisición de medios y formación.

Esta iniciativa sirve para "ayudar a los ayuntamientos de la región a sufragar los gastos de personal" de sus Cuerpos de Policía Local, así como la adquisición de medios materiales para el desempeño de su labor. Todo ello, a través de las subvenciones incluidas en el Programa de Apoyo a las Policías Locales de la región.

SECTOR PRIMARIO Y RELEVO GENERACIONAL EN EL CAMPO

Por otro lado, las cuentas recogen una inversión de 30,5 millones de euros al Plan de Dinamización del Sector Primario, una iniciativa ya presentada por Ayuso el pasado mes de abril y que, estructurada en 35 medidas para ejecutar en cinco años, prevé contribuir al impulso del sector para garantizar el relevo generacional.

La Consejería impulsará una nueva línea de incentivos dotados con 100.000 euros para fomentar el relevo la sucesión en las explotaciones agrícolas o ganaderas en las que sus propietarios tengan intención de abandonar la actividad. También se destinarán 2,5 millones de euros a la incorporación de jóvenes agricultores de entre 18 y 40 años; y otros 100.000 euros a la de entre 41 y 60 años.

Los presupuestos contemplan 3.357.000 euros en subvenciones para el fomento de la ganadería extensiva, con el fin de aumentar el número de explotaciones y favorecer el pastoreo, incluyendo explotaciones ovinas y caprinas, tanto de carne como de leche, bovinas de carne y a la apicultura.

También se prevén más de 2,6 millones para el programa de ganadería digital, que busca optimizar la gestión del ganado y los pastos mediante el uso de dispositivos de monitorización remota, vallados virtuales o drones, permitiendo así a los productores acceder en un único punto a toda la información sobre su actividad.