Luka Doncic regresa al Wizink Center este martes para disputar con Dallas un partido contra el Real Madrid

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador esloveno Luka Doncic regresará este martes, a las 20.45 horas, al Wizink Center para diputar con el Dallas Mavericks, equipo de la NBA, un partido de exhibición contra el Real Madrid.

Junto a él, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, han participado este lunes en el acto de presentación del encuentro en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Acompañando a su excompañero han estado también el jugador Rudy Fernández y el embajador del club, Felipe Reyes.

Doncic llegó al club blanco con 13 años y siguió una progresión que le llevó a convertirse en el mejor jugador de Europa con 19 años. Durante sus cuatro temporadas en el primer equipo, jugó 216 partidos y conquistó siete títulos. El jugador ha trasladado que este martes será "un día muy especial" y de "mucha emoción" por todo lo que significa el Real Madrid para él.

Por su parte, Butragueño ha puesto en valor este "gran acontecimiento" que sitúa a Madrid una vez más como "una de las grandes capitales del deporte mundial". "Todos los que amamos el baloncesto vamos a disfrutar con un partido que no olvidaremos nunca, este histórico Real Madrid-Dallas Mavericks, en el que será nuestro noveno enfrentamiento con un equipo de NBA", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que el Madrid está viviendo "uno de los ciclos ganadores más importantes" de su historia, "con 25 títulos en 13 temporadas", y ha agradecido a Doncic que se haya convertido en uno de los "más grandes embajadores" del club "en Estados Unidos y en todo el mundo". "Has crecido y te has formado para el baloncesto y para la vida. Te has llevado para siempre los valores que se transmiten de generación en generación en el Real Madrid", ha subrayado.

Por su parte, Ayuso ha hecho hincapié en que este es un partido "que ha levantado mucha expectación entre los aficionados españoles, no sólo por enfrentar al Real Madrid, el equipo más laureado de Europa, con una referencia de la NBA, sino también por el reencuentro de Luka Doncic con sus antiguos compañeros, con su antiguo club y con toda la afición".

"Desde la Comunidad de Madrid le damos gran importancia al deporte en todas sus dimensiones. Tenemos 201 escuelas de baloncesto en 168 centros educativos de Primaria y Secundaria y, tras el fútbol y el golf, es el deporte con más licencias deportivas, con un total de 77.594 federados y 489 clubes", ha puesto en valor la dirigente madrileña.