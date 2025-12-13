Luz verde a 2,3 2,3 millones en ayudas regionales a la contratación de personas empleadas del hogar

Archivo - Imagen de recurso de una anciana - AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 2,3 millones de euros en ayudas dirigidas a apoyar la contratación de personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado de menores de 12 años, jóvenes de hasta 18 con discapacidad u otros dependientes que convivan en el mismo domicilio.

Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta medida para 2026 con el propósito de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Con esta iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se concederán subvenciones directas de hasta 4.000 euros para cubrir los costes laborales de trabajadores contratados en el año previo a la solicitud.

Las cuantías corresponderán al importe de las cuotas de la Seguridad Social abonadas por el empleador, calculadas según la renta per cápita familiar, pudiendo alcanzar el 100% en rentas inferiores a 20.000 euros o a 30.000 euros en el caso de las monoparentales. El programa financia contrataciones con una duración mínima de 58 días naturales, sean continuos o no, tanto temporales como indefinidas, siempre que se trate de una única persona empleada de hogar o varias contratadas sucesivamente.

Además, la actividad debe desarrollarse en el domicilio del empleador ubicado en la Comunidad de Madrid quien, por regla general, deberá trabajar por cuenta propia o ajena a jornada completa durante el periodo subvencionado. Desde 2023, esta línea de apoyo ha concedido más de 6,2 millones de euros, beneficiando a cerca de 3.500 familias. La solicitud de estas ayudas podrá hacerse desde el próximo 1 de febrero al 30 de abril en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.