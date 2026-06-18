Luz verde en la Asamblea a la primera Ley de Caza y Pesca de la región con cotos mínimos y planes de control poblacional

Archivo - El Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves en el último Pleno antes del verano a la primera Ley de Caza y Pesca de la región que introduce, entre otros, cotos mínimos y planes de control poblacional.

El texto, impulsado por el Gobierno madrileño, introduce medidas encaminadas a la modernización del sector, a la mejora de la gestión de la fauna y también orientadas a reforzar la seguridad.

El diputado 'popular' Juan Carlos Carretero ha celebrado este paso para la caza porque se declara formalmente como "una actividad esencial para el desarrollo del medio natural" y no constituye una "frase vacía ni propaganda" sino "una verdadera garantía jurídica que preserva la actividad cinegética".

"Nos encontramos ante una ley actual, sensata y muy necesaria en nuestra región. No hemos redactado esta ley metidos en un despacho de espaldas al sector cinegético ni de espaldas al sector piscícola, todo lo contrario, hemos escuchado a muchísimas asociaciones, fundaciones, clubes deportivos y diferentes administraciones", ha reivindicado, además de subrayar que se recibieron 600 alegaciones de particulares y organizaciones con un debate que "no ha caído en saco roto".

PSOE Y MM CRITICAN QUE SEA UNA LEY PARA LA CAZA PRIVADA

Por parte de Vox su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha puesto en valor el "grado de consenso" con el que se ha impulsado y ha celebrado que se haya realizado un "buen trabajo" porque es una ley que tiene "muchas cosas positivas".

Sin embargo, ha destacado que les hubiera gustado una norma "menos intervencionista y tutelante" porque cree que el PP sigue "bebiendo de los complejos de la izquierda de que la caza es mala". "A nosotros nos parece que hay que ir a un cambio de paradigma, que se está llenando el mundo de la caza de requerimientos burocráticos, muchos de ellos que no sirven absolutamente de nada", ha defendido.

Además, ha agradecido que se hayan incorporado a la ley algunas de las enmiendas presentadas por su partido como es el reconocimiento a los cotos de caza como una actividad económica de interés general y que se prohíba disparar sobre piezas de caza que estén sujetas o agarradas por los perros, permitiendo el uso de arma blanca para rematar.

IZQUIERDA CRITICA QUE SE "RELEGUE" LA PESCA

De su lado, el socialista José Luis García ha destacado en su intervención que solo han aceptado cuatro de sus enmiendas, lo que cree que demuestra una ausencia de "voluntad de acercar posturas y buscar un acuerdo".

Considera que han unido dos sectores de "forma chapucera" que deberían haberse desplegado en dos leyes diferentes. De hecho ha reprochado que se ha "relegado a la pesca a un segundo plano" en una norma que en la que prima "fundamentalmente los intereses comerciales de la caza".

Por su parte, el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha tachado de "día triste para el medioambiente" porque se aprueba una norma que es "una mezcolanza de ideología cinegética absolutamente trasnochada, sin ningún respaldo científico" con cuestiones reglamentarias que no deberían estar incluidas.

"Esta ley al final lo que hace es una confusión interesada a lo largo de todo el texto entre lo que es caza recreativa o deportiva, como ustedes la llaman, y lo que son, o deberían ser, controles poblacionales. Y lo hacen de una manera clarísima para poder justificar el poder cazar en cualquier circunstancia, en cualquier temporada y en cualquier ocasión", ha zanjado.

COTOS DE CAZA, PLANES DE CONTROL Y DIGITALIZACIÓN

La norma establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.

En materia de pesca, simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, pone especial atención en especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, así como en otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.

Entre las principales novedades, crea los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza y prevenir daños en la agricultura.

Y, en materia de seguridad, amplía la distancia mínima respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de las limitaciones vigentes.

Además, la futura ley apuesta por la modernización del sector mediante la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, lo que permitirá simplificar trámites y mejorar el seguimiento de la actividad.

También se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.