Luz verde inicial a la urbanización de Ermita del Santo, que sumará zonas verdes y 530 viviendas, el 28% protegidas

Archivo - Proyecto de Ermita del Santo - ERMITA DEL SANTO - Archivo
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno de Madrid ha dado luz verde inicialmente al proyecto de urbanización del desarrollo urbanístico Ermita del Santo, en el distrito de Latina, con el que este punto de Madrid ganará en zonas verdes, ampliará la oferta comercial del barrio y sumará 530 viviendas, el 28% con algún tipo de protección, en palabras de la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha indicado que el proyecto va a ser financiado y ejecutado por su junta de compensación y supervisado por el área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero al frente.
"Esta actuación nos va a permitir incorporar aproximadamente un 70% de la superficie total al espacio público, con 44.000 metros cuadrados que actualmente son de titularidad privada. De esta manera generaremos nuevos espacios para los ciudadanos y también favorecer la integración con el tejido urbano consolidado", ha explicado.