Luz verde a peatonalización del casco histórico de Barajas, con un itinerario que conectará su Plaza Mayor con el Metro

Simulación del aspecto que tendrá la Plaza Mayor de Barajas tras su remodelación - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado las obras de peatonalización del casco histórico de Barajas, unos trabajos de 6,4 millones de euros que incluirá un itinerario peatonal accesible que conectará la plaza Mayor con la estación de Metro de la avenida de Logroño, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Las obras comenzarán antes de primavera y se extenderán hasta la segunda mitad de 2027 sobre una superficie de más de 25.400 metros cuadrados. El objetivo del proyecto, "ampliamente demandado por los vecinos", como ha destacado Sanz, es crear un itinerario peatonal accesible en torno a la histórica plaza del distrito.

La intervención supondrá la plantación de 94 nuevos árboles, más de 940 arbustos, 1.000 metros cuadrados de pradera y un millar de plantas herbáceas de flor.

LA PLAZA MAYOR DEJARÁ DE SER UNA GLORIETA

La principal actuación se realizará en la Plaza Mayor, que dejará de ser una glorieta para el tráfico. Para ello se ampliará la zona peatonal y estancial, se ordenará la zona de terrazas y se suprimirá la circulación, permitiendo únicamente el acceso de entrada por la avenida general y la salida por las calles Camarillas y Aries.

El pavimento bajo los soportales y la banda adoquinada de granito existente se mantendrán y a partir de ese punto, se ampliará la zona peatonal, se creará otra banda perimetral de arbolado y se mejorará y ampliará la zona verde y estancial. De esta manera se recuperará la condición de Plaza Mayor que ha tenido desde su origen.

En la avenida General se eliminará un sentido de circulación desde el pasaje Canal de Suez, dejando únicamente un carril de circulación en sentido plaza Mayor. Esto permitirá ampliar las aceras, realizar plantaciones y ordenar las bandas de mobiliario. Las calles Camarillas y Aries solo funcionarán como salida de la plaza.

En la plaza del Mercurio se renovará el pavimento en mal estado, se adecuarán los parterres existentes y se mejorará la accesibilidad a la junta municipal. El vial frente al edificio de la Junta Municipal será suprimido y se permitirá la circulación únicamente en el lateral que va desde la calle Empedrada hasta la calle de los Pilares.

El resto de la plaza será completamente peatonal. La calle Empedrada se convertirá en peatonal en el tramo que coincide con la plaza. También lo será la calle del Concejal Serrano Guío entre la plaza Mayor y la calle del Canal de Suez, espacio en el que se renovarán los pavimentos, se ampliarán aceras y se plantará arbolado.

El proyecto contempla el cambio de sentido de la calle de los Pilares entre la plaza del Mercurio y la calle del Zodiaco, mientras que desde la calle del Canal de Suez se habilitará el giro a la izquierda, por lo que se modificarán tanto la mediana como las pendientes de la calzada. Al circular una línea de EMT Madrid desde la calle del Canal de Suez hasta la calle de Iberia se adecuarán los anchos y radios de giro en calzada y acera.