Luz verde a los primeros pasos de la Junta de Compensación de Ermita del Santo, que comenzará a urbanizarse en 2026

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado inicialmente el proyecto de estatutos y bases de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del Paseo de Ermita del Santo, una zona cuya urbanización comenzará a partir del año que viene gracias a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el Pleno de junio.

"Seguimos dando pasos adelante para que la ciudad gane para los vecinos hasta un 70% de esa superficie de 44.000 metros cuadrados que actualmente es de dominio privado para los vecinos", ha argumentado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La también vicealcaldesa ha enfatizado que "se rehabilitará una zona que está especialmente deteriorada en estos momentos incrementando el parque de vivienda, que tan necesario es en estos momentos en la ciudad como en toda España". Serán 530 inmuebles de los que se reserva el 28% de inmuebles para contar con algún tipo de protección.