Mad Cool Festival arranca su décimo aniversario con sold out y 57.000 asistentes en su primera jornada

Público durante la actuación del grupo musical Arde Bogotá en el Mad Cool 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mad Cool Festival ha inaugurado su nueva edición, marcada por la celebración de su décimo aniversario, colgando el cartel de 'sold out' en su primera jornada y reuniendo a un total de 57.000 asistentes en el recinto Iberdrola Music de Villaverde.

El festival, considerado uno de los grandes eventos musicales del circuito europeo, celebra esta edición hasta el 11 de julio con un total de cinco escenarios y una nueva distribución orientada a mejorar la circulación del público, la calidad acústica y la comodidad de los asistentes.

Uno de los momentos más esperados de la primera jornada fue el regreso de Foo Fighters a los escenarios españoles. La banda liderada por Dave Grohl cerró la noche con un concierto en el que combinó nuevos temas con clásicos como 'Everlong' o 'Learn to Fly'. Su actuación tuvo lugar en el renovado Stage 1 Region of Madrid, que este año cuenta con pantallas de mayor formato para reforzar la experiencia audiovisual del público.

También destacó el concierto de Moby, que regresó con una de las puestas en escena más ambiciosas de la jornada. El artista neoyorquino ofreció un directo acompañado por una banda de músicos de primer nivel.

Wolf Alice, con su álbum 'The Clearing', dejó otra de las actuaciones señaladas del día. La banda londinense, liderada por Ellie Rowsell, ofreció un concierto con momentos para la intensidad de 'White Horses' y la comunión del público con 'Don't Delete the Kisses'.

Por su parte, The War on Drugs puso música al atardecer en el escenario Orange con un directo construido sobre guitarras expansivas y un sonido envolvente. La formación estadounidense repasó algunos de los temas más destacados de su trayectoria ante una audiencia que esperaba su regreso al festival.

MÁS ARTISTAS

La primera jornada también contó con el debut de The Last Dinner Party en Mad Cool, en un concierto marcado por la teatralidad y la precisión, con canciones de 'From The Pyre' y 'Prelude To Ecstasy'.

En The Loop by Iberdrola, uno de los espacios más eclécticos del día, Jehnny Beth abrió la programación con una actuación de sonido oscuro y actitud punk. Después, The War and Treaty llevaron a la carpa su mezcla de soul, góspel y americana, con las voces de Michael y Tanya Trotter como eje principal.

Uno de los momentos que más expectación generó en este escenario fue el concierto de Dogstar, banda en la que Keanu Reeves toca el bajo. Aunque su presencia atrajo a numerosos curiosos, el grupo terminó ganándose al público con un directo de sonido noventero y guitarras sólidas. The Vaccines cerraron el escenario con himnos como 'If You Wanna' o 'I Always Knew'.

Entre las mejoras incorporadas en esta edición, Mad Cool Festival ha destacado la ampliación de los escenarios Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva. En ellos se sucedieron propuestas diversas, desde el rock alternativo de Hot Wax y Hot Milk hasta el sonido disco oscuro de MADMADMAD o el downtempo de Hoonine.

También sobresalió la actuación de Villanelle, la banda de Gene Gallagher, con un directo de espíritu grunge y actitud sobre el escenario. El cierre llegó con Liens Très Dangereux, ganadores de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, que ofrecieron un set en vinilo entre el bakalao y el techno actual. Otra de las sorpresas de la jornada fue la actuación de Arde Bogotá bajo el nombre de Bigger Splash.

Mad Cool Festival continuará este jueves con una nueva jornada de programación encabezada por Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Renée Rapp y otros artistas.