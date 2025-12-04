Mad Cool pone a la venta sus entradas y abonos para el 10º aniversario, que se celebrará del 8 al 10 de julio de 2026

Archivo - Ambiente previo en el recinto Iberdrola Music, ubicación del festival Mad Cool 2025, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

El Festival Mad Cool ha puesto este jueves a la venta los abonos y entradas de día para el décimo aniversario, que se celebrará del 8 al 10 de julio de 2026 y tendrá como protagonistas a Foo Fighters, Lorde y Twenty One Pilots, entre otros.

El cartel reunirá a más de 70 artistas en el espacio Iberdrola Music en Villaverde. Las entradas ya se pueden adquirir a través de su página web, según ha informado el festival en un comunicado.

Foo Fighters encabezarán Mad Cool 2026 con su único concierto en España, acompañados por Florence + The Machine, que presentará su nuevo álbum y el regreso de Pulp a Madrid tres décadas después. A ellos se suman Jennie (Blackpink), Moby, Lorde, Nick Cave & The Bad Seeds, Wolf Alice, Halsey, David Byrne, The Last Dinner Party, entre otros.