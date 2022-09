La madre de Denisa lamenta que la asesina de su hija vaya a estar "en unos añitos en la calle"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Daniela Dragan, la madre de la adolescente asesinada el 25 de noviembre de 2018 en un local de Alcorcón, se encuentra profundamente decepcionada y en estado de shock tras el veredicto del jurado popular que resolvió ayer sobre el crimen de su hija.

La joven de 17 años murió de una puñalada en el abdomen a las puertas del local donde vivía con su novio. Meses antes, recibió amenazas de muerte por parte de la acusada por los celos que tenía debido a la relación que mantuvo Denisa con la entonces pareja de Rocío.

Un Jurado Popular declaró ayer a Rocío Martínez culpable de un delito de asesinato y amenazas continuadas con las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y trastorno leve psicológico. En cambio, absolvió al otro acusado, expareja de la asesina y de la víctima.

"Desde el día que mintieron en su declaración, estoy en estado de shock. En unos añitos Rocío estará en la calle", ha manifestado la madre en un mensaje de audio difundido por 'Telemadrid', recogido por Europa Press, reconociendo que no tiene fuerzas para salir en los medios. Sostiene que si Mario no hubiera llevado a su novia a la casa de su hija, no la hubiera matado.

El ahora absuelto reconoció en su declaración que llevó a la joven a casa de la víctima tras una fuerte discusión por celos y en la que ella se puso violenta dando golpes al coche. Tras llevarla al local donde se encontraba la víctima, la esperó en el coche bajo la convicción de que iba solo a arreglar las cosas.

Tras confesarle Rocío que la había pinchado en la tripa, se refugiaron en casa de la tía de Mario para que les aconsejará sin saber que moriría horas después. Al día siguiente, el padre de Rocío entregó a su hija a la Policía en Ventas de Retamosa (Toledo).

La sentencia condenatoria se conocerá el próximo 10 de octubre y se dictara sobre los hechos que el jurado popular haya dado por acreditados. La fiscal solicitó una condena de 15 años de cárcel por el asesinato y 18 meses por las amenazas.

El abogado Marcos García Montes avanzó ayer que recurrirá la sentencia para que se anule el juicio y se repita la vista con otro jurado popular al estar en contra de la apreciación de las atenuantes así como de la absolución del acusado.

El juicio quedó el pasado viernes visto para sentencia con la última palabra de Rocío y los informes finales de las partes. El lunes, la Sala entregó al jurado popular el objeto del veredicto.

"ESTOY MUY ARREPENTIDA", DIJO LA ACUSADA

Entre lágrimas, la acusada hizo en la última sesión uso de su turno a la última palabra: "Estoy muy arrepentida desde el primer día que lo conté a la Policía. Fui yo, pero estoy muy arrepentida".

En su declaración, la acusada confesó que clavó a la joven una navaja en el abdomen durante un forcejeo e insistió en que no tenía ninguna intención de matarla, culpando a Mario por llevarla hasta su casa y darla una navaja abierta.

La agresora está diagnosticada de trastorno limite de personalidad, una patología que no la exime de responsabilidad penal. Los forenses manifestaron en el juicio que la planificación del crimen descartaría que su trastorno influyera en su conducta homicida.