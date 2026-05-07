La madre de la mujer asesinada por un militar desmonta su versión y niega trato vejatorio hacia su yerno

El militar acusado de estrangular a su mujer delante de sus hijos - EUROPA PRESS

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La madre de la enfermera asesinada en noviembre de 2023 por su marido, un capitán del Ejército de Tierra, ha negado este jueves ante el tribunal que existiera un trato vejatorio hacia el acusado, desmontando el relato de la defensa que sostiene que el militar sufría un "hostigamiento" continuado por parte de su esposa, su suegra y su cuñado.

El juicio contra Antonio T. C. se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el crimen ocurrido en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, donde la víctima murió presuntamente estrangulada delante de sus dos hijos menores.

En la sesión, han comparecido los sanitarios del Samur-PC y Summa que acudieron a la vivienda, descartando anomalías en la asistencia sanitaria. La defensa culpa de la muerte de Leticia T. C. a la tardanza de los servicios sanitarios.

El procesado se enfrenta a una petición fiscal de 21 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes de parentesco y género, así como un delito de lesiones psíquicas. La familia solicita 25 años de prisión y la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación popular, lo eleva hasta los 27 años.

Durante la vista, la madre de la fallecida ha detallado que hubo "episodios desagradables" en la relación familiar, situando el primero en el bautizo de los niños en 2022. Según su testimonio, los problemas comenzaron a agravarse en 2023, cuando observó actitudes humillantes y cambios de comportamiento hacia su hija.

"Mi hija me decía que él la insultaba, le levantaba la voz y la humillaba", ha relatado recordando frases despectivas que, según dijo, el acusado dirigía a la víctima: "Con esa lengua de víbora que tienes, a saber qué les cuentas".

La testigo ha indicado además que los hijos percibían el deterioro de la convivencia. "La niña se daba cuenta de que su madre estaba triste y decía: 'Papá le dice cosas feas'", ha narrado.

El día del crimen, la familia había pasado la jornada en Faunia, donde el acusado permaneció "ajeno", pendiente del móvil y molesto porque uno de los niños se golpeó al tirarse por un tobogán. "Nunca pensé que una bronca iba a acabar como acabó", ha afirmado.

La mujer ha recordado también la llamada que recibió aquella tarde por parte de la Policía tras el suceso. "Sobre las siete y pico nos llamó la Policía. Nos dijeron que fuéramos inmediatamente a casa porque mi hija estaba estabilizada. En un primer momento pensé que mi hija había abandonado el domicilio con los niños", ha señalado.

En su declaración, ha descrito además el impacto que la muerte tuvo sobre los menores, quienes vieron a su padre agarrarla del cuello y a su madre tendida en el suelo del baño. Según su relato, tuvieron que explicarles que su madre no volvería. "Les dijimos que mamá estaba en una estrella", ha apuntado.

Una de las sanitarias del Samur que acudió a las 19.05 horas al domicilio ha detallado que la mujer estaba en parada cardiorrespiratoia y presentaba marcas en los laterales del cuello. Además, ha descartado anomalías en la intervención sanitaria de los efectivos, comisionados desde la base de Puente de vallecas. "Todo fue correcto. Había 17 personas y se dio un soporte", ha dicho.

Otra técnica del Samur ha asegurado que le impactó las marcas de los dedos en el cuello de la víctima, perfectamente marcadas. "Llevo años en el Samur y me impacto", ha subrayado.

CUADRO DEPRESIVO

La defensa del militar sostiene que el acusado sufría un cuadro ansioso-depresivo derivado del supuesto "hostigamiento" de su mujer y de su suegra, y solicita que se le aplique una eximente completa por alteración psíquica.

Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima rechaza tajantemente esa versión y niega que existiera un trato vejatorio continuado. Según expuso, no detectó conflictos graves entre el acusado y el entorno familiar más allá de incidentes puntuales.

Según el escrito fiscal, el acusado agarró fuertemente del cuello a su esposa durante una discusión en el domicilio familiar, provocándole una asfixia mecánica por estrangulación. La víctima falleció dos días después en el Hospital Gregorio Marañón debido a las graves lesiones sufridas.