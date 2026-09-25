Madrid acoge en octubre 'MÍNIMA', su primer festival internacional de microteatro - MINIMA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá del 9 de octubre al 1 de noviembre la primera edición internacional de 'MÍNIMA', un festival dedicado al microteatro que reunirá 18 montajes de 15 minutos para un máximo de 15 espectadores en espacios reducidos, de 15 metros cuadrados.

Impulsado por Microteatro por Dinero, la sala madrileña que creó este formato en 2009, el certamen ofrecerá durante 15 días una programación dividida en dos ciclos, uno dedicado a Argentina y otro a España, además de dos propuestas procedentes de Portugal y Ecuador.

Las obras, que podrán verse en la sala Microteatro (calle Loreto y Chicote, 9), en el barrio de Malasaña, abordarán géneros y temáticas diversas, desde la comedia, el drama y la sátira hasta el thriller, la danza o la experimentación escénica.

La programación, según trasladan los organizadores en un comunicado, tratará asuntos contemporáneos, como las dificultades de acceso a la vivienda, la identidad, los prejuicios, la dependencia tecnológica o la soledad.

El festival reivindica así el microteatro como un formato de creación y experimentación escénica con identidad propia, en el que el público se sitúa dentro del espacio de representación y permanece a escasos centímetros de los intérpretes.

ARGENTINA, PROTAGONISTA DE LA PRIMERA SEMANA

La primera semana del festival estará dedicada a la creación argentina y reunirá una selección de obras procedentes de Microteatro Rosario, uno de los espacios de referencia del formato en Latinoamérica.

Entre los montajes programados figuran 'Eifel y jugada de VAR', de Sebastián Villar Rojas; 'Drágcula', de Nicolás Terzagui; 'El trato', de Bruno Cesán; 'Miniaturas', de Federico Rathge; 'Latente', de Liza Carrillo; 'El último deseo', de Mumo Oviedo, y 'Looking for Eva', de Matías Tamburri. Estas propuestas podrán verse del 9 al 18 de octubre, incluido el festivo del lunes 12 de octubre.

El segundo ciclo estará dedicado al microteatro producido actualmente en España y contará con propuestas procedentes de distintas comunidades autónomas, además de las obras de Portugal y Ecuador.

La programación española e internacional incluye 'Gracias por llamar a la Seguridad Social', de Sebastián Bravo (Ecuador); 'Última llamada', de Pepa de los Mares (Canarias); 'Manual para no perder el acento', de Eduardo Ibrahim (Portugal); 'La última pirámide', de Julián Salguero (Andalucía); y 'No soy un robot', de Francesca Pelizzola (Cataluña).

También se encuentran 'Taquito de jamón', de María Gómez-Comino (Castilla-La Mancha); 'Coloving', de Alberto Fonseca y Paul Alcaide (Madrid); 'Dilema de un tranvía', de Adam Enrique, y 'La Hija de Chuso Puig' (Comunitat Valenciana), e 'Impurezas', de Chete Guzmán (Madrid).

Las funciones se organizarán en diferentes sesiones, generalmente compuestas por cuatro microobras que se representarán de manera simultánea en distintas salas. Cada espectáculo podrá ofrecer hasta ocho pases consecutivos durante las sesiones de tarde y noche.

De martes a viernes, las funciones se desarrollarán entre las 19 y medianoche, mientras que los sábados y domingos tendrán lugar desde las 18 horas.

UN FORMATO NACIDO EN MADRID

El origen de Microteatro por Dinero se remonta a 2009, cuando un grupo de autores, directores e intérpretes liderado por Miguel Alcantud ocupó un antiguo local abandonado de la calle Ballesta de Madrid para representar 13 microobras de menos de 15 minutos bajo un mismo tema: 'Por dinero'.

La experiencia, que nació como una iniciativa temporal, tuvo una respuesta positiva de público y crítica y dio lugar pocos meses después a Microteatro por Dinero, la primera sala dedicada íntegramente a este formato.