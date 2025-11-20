Madrid aprueba la mayor oferta de empleo público en seguridad y emergencias desde 2014 con 800 plazas de turno libre

Archivo - Varios policías en posición, durante el acto de nombramiento de los 134 agentes de la Policía Municipal - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la "mayor oferta de empleo público en el ámbito de la seguridad y de las emergencias desde el año 2014" con 800 plazas de turno libre y 275 correspondientes a promoción interna hasta un total de 1.106 plazas, ha informado la delegada del ramo, portavoz y vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Sanz ha incidido en que supone "un récord en la serie histórica, con el objetivo de llegar al plan 10.000, esas 10.000 personas dedicadas específicamente al ámbito de la seguridad de las emergencias entre agentes de Policía Municipal, profesionales del Cuerpo de Bomberos y personal de Samur-Protección Civil".

La oferta de empleo público que corresponde al resto del Ayuntamiento de Madrid se aprobará en un par de semanas, ha avanzado. El Consistorio ha decidido separar la oferta para agilizar plazos e ir iniciando las distintas tramitaciones y convocatorias.

Sanz ha remarcado que con esta oferta se da "un espaldarazo prácticamente definitivo al plan 10.000" para que el funcionamiento de estos cuerpos de seguridad y emergencia "sea correcto y adecuado".