Madrid asistirá a la Sectorial de Infancia "en apoyo" a Ceuta pero avisa que no asumirá la "incompetencia" del Gobierno

Migrantes asentadas en Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG Accem atiende en estos momentos a 1.100 migrantes en el dispositivo de acogida temporal de Loma Margarita, en Ceuta, un espacio que gestiona la entidad y que cuenta con sus pl - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves "en apoyo" a Ceuta y sus ciudadanos, pero ha advertido de que "no asumirá la incompetencia" del Gobierno de España.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press en el día en el que se ha conocido que Extremadura, Aragón y Castilla y León han rechazado asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo central con las comunidades autónomas.

"El Ejecutivo de Sánchez, que ha perdido absolutamente el control de la situación migratoria, pretende que las autonomías asuman su incompetencia. Madrid no está dispuesta a hacerlo", han manifestado desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, han exigido control y defensa de las fronteras, un refuerzo de la Guardia Civil y lucha contra las mafias y la reagrupación de todos los menores con sus familias o su entrega al sistema de protección de menores de Marruecos, que existe y que funciona.

La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto, en la Comisión Sectorial, una reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas.

Según el orden del día de la Conferencia Sectorial, en el encuentro se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 julio. Además, la ministra Sira Rego propondrá incluir un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta, que tendrá que votarse.

El objetivo, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península.