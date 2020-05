Madrid busca saber con su recurso por qué no pasó de fase "más allá del criterio de latitud" que esgrime Calvo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid quiere saber con el recurso ante el Tribunal Supremo por la negativa del Ministerio de Sanidad de permitir a la autonomía pasar a la fase 1 por qué no se ascendió "más allá del criterio de latitud" que esgrime la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, y si los criterios se han aplicado de forma homogénea en todas las comunidades autónomas.

Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que hoy se formalizará el recurso ante el Alto Tribunal.

El primer lugar, el consejero madrileño ha subrayado que el Gobierno regional "quiere fundamentalmente conocer las verdades razones" del Gobierno para denegar la petición cuando "se cumplían todos los requisitos" para pasar de fase.

Al respecto, ha indicado que en la primera ocasión "no hubo informe por escrito más allá de la reunión bilateral" entre el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Mientras que en la segunda, "se filtró el informe" y luego les llegó.

"Queremos que nadie entienda esto como un enfrentamiento" ha subrayado esperando que el próximo lunes finalmente Madrid pase a fase 1 de desescalada.

"Creemos que cumplimos los estándares de los criterios objetivos fijados y si han sido aplicados de forma homogénea en todas las comunidades. Creemos que ha habido criterios nuevos como la densidad poblacional y criterios de movilidad", ha recalcado y ha señalado que Madrid está por debajo en mortalidad y contagios respecto a otros territorios.

También ha indicado que cree que sería bueno conocer quienes son los expertos que deciden sobre las fases, dado que a su juicio pueda "haber causas de recusación y que puedan estar relacionados con un u otro partido". "Conocerlo es lo mínimo a lo que tiene derecho una administración. No actuamos en nuestro beneficio sino en el beneficio de los ciudadanos", ha dicho.

Así, ha insistido en que la OMS determina que por debajo del 1 por ciento hay que aprender a convivir con el virus y eso se debe hacer sobre los ejes de "la libertad, la responsabilidad y la seguridad" con el uso de las mascarillas. "Ahora tenemos que confiar en los ciudadanos y que se cumplan las normas. La vulnerabilidad y la pobreza va a ser muy grave. La situación es compleja y muy complicada. La imagen que tenemos en Europa es muy débil", ha señalado.

Además, López que hay comentarios que no requieren respuesta en alusión a las palabras ayer del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien dijo que habría "decenas de miles de muertos adicionales" si Pablo Casado hubiera gobernado en España con el modelo de la presidenta madrileña.

El consejero madrileño ha subrayado que se trata de "un problema de densidad poblacional" y de cercanía, ya que el enemigo "es la cercanía del ser humano". "En Madrid vivimos más juntos por la densidad, tenemos un sistema de transportes que todos los día mueve a dos millones y uno de los aeropuertos más importantes del mundo. El virus se contagia con mayor rapidez y por eso fuimos los primeros en cerrar los colegios porque vimos la gravedad. Hay una paradoja, el Gobierno no quiso intervenir al principio y luego lo hizo mal, y ahora quiere intervenir hasta el final", ha criticado.

"Puede haber rebrotes pero su probabilidad no puede justificar el estado de alarma. Hay que con libertad, seguridad y sigamos confiando en los ciudadanos. No sigamos limitando derechos", ha concluido.