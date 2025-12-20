Madrid Calle 30 rehabilitará el último tramo de la pasarela peatonal de acceso al Hospital Ramón y Cajal

Enero 2023-Sustitución del tramo de la pasarela reutilizada del Mundial del 82 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid Calle 30 acometerá la rehabilitación del último tramo pendiente de la pasarela peatonal que da acceso al Hospital universitario Ramón y Cajal, una actuación con una inversión cercana a los 415.000 euros y un plazo estimado de ejecución de seis meses.

Estas obras permitirán completar la renovación integral de esta infraestructura clave para la movilidad peatonal en el entorno norte de la capital, según ha informado el Ayuntamiento madrileño en un comunicado.

La intervención se centrará en el vano situado sobre la vía de servicio de la M-607 en sentido Colmenar Viejo, que conecta la calle de San Modesto con el pabellón docente y el módulo de consultas externas del hospital.

Este tramo fue construido en 2005, coincidiendo con la ampliación de la pasarela tras el nuevo enlace entre la avenida de la Ilustración y la M-607, y el paso del tiempo y la elevada intensidad de uso han hecho necesaria una actuación en profundidad sobre sus elementos constructivos.

Con estas obras, quedará culminada la rehabilitación integral de la pasarela, después de que en enero de 2023 Madrid Calle 30 sustituyera el tramo que cruza la M-30 y conecta con el entorno de La Vaguada, el de mayor longitud de toda la estructura.

Los trabajos previstos incluyen la reparación de superficies de hormigón y del tablero metálico, la sustitución de barandillas y de los forjados más deteriorados, así como la modernización del equipamiento mediante la renovación de la iluminación y la incorporación de un sistema de monitorización de la estructura.

El Ayuntamiento ha señalado que, dado que se trata de la pasarela más utilizada de toda la M-30, la mayor parte de las actuaciones se desarrollará en horario nocturno y contará con un plan de movilidad específico para minimizar las afecciones al tráfico y al tránsito peatonal.

CONSTRUIDA ORIGINALMENTE PARA EL MUNDIAL DE 1982

La pasarela de Ramón y Cajal tiene su origen en una estructura metálica construida con motivo del Mundial de Fútbol de 1982, que conectaba el Palacio de Congresos con el Estadio Santiago Bernabéu para facilitar el acceso principalmente a la prensa, y que posteriormente fue reutilizada para crear nuevos pasos peatonales.

Aquella infraestructura se dividió en dos tramos, dando lugar a la actual pasarela de Ramón y Cajal y a la que conecta los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas sobre la A-3.

La finalización de estas obras coincidirá, además, con la conmemoración del 120º aniversario de la concesión del Premio Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal, en 1906, en un enclave que forma parte de la M-30, principal infraestructura de movilidad urbana de España y una de las redes de túneles urbanos más extensas del mundo.