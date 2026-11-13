Madrid celebrará su Black Friday "de momento" sin gratuidad en la EMT pero con refuerzo de autobuses y Metro

Archivo - Un escaparate con ofertas por el Black Friday, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). 8 de cada 10 españoles (81,9 %), aseguran que aprovechan las ofertas que les ofrece el Black Friday para comprar los regalos navideños, y su gasto es - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid podría celebrar su Black Friday el próximo viernes sin gratuidad en la EMT "de momento" pero con refuerzo tanto de autobuses como de Metro, ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la plaza de Callao.

El Ayuntamiento aún no ha decidido la posibilidad de gratuidad en los autobuses de la EMT. "Tenemos un número máximo de días de gratuidad y este año prácticamente lo hemos cumplido como consecuencia de la visita del Papa y de otros eventos", ha explicado.

"De momento en el Black Friday no va a ser gratis la EMT, como lo ha sido también en otros años, como consecuencia de ese compromiso que tenemos de incorporar en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid un día máximo de gratuidades", ha ampliado.

Lo que sí que habrá será un refuerzo muy importante de la EMT, también de Metro de Madrid para poder llegar al destino, especialmente al distrito Centro" teniendo en cuenta que tanto Black Friday como el puente de la Constitución son los días de más movilidad en la ciudad.