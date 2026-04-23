Madrid contra el Ruido cree que la contaminación acústica es un problema "de primer nivel" para la salud de madrileños

Archivo - Ambiente previo al concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Madrid contra el Ruido, integrada por 36 organizaciones, ha alertado de que la contaminación acústica constituye ya un problema "de primer nivel" para la salud de los madrileños, con un "auge imparable" de eventos que se organizan "de espaldas al derecho al descanso" de los vecinos.

Así lo ha trasladado en un comunicado Ecologistas en acción, una de las organizaciones que componen la plataforma, en el que ha advertido que la contaminación acústica es el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud en Europa, solo por detrás de la contaminación del aire.

Entre sus principales consecuencias, destacan la pérdida auditiva, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o los infartos, trastornos graves del sueño como el insomnio, estrés crónico y deterioro cognitivo.

Son algunas de las conclusiones que han arrojado unas jornadas técnicas el pasado mes de febrero, en las que expertos coincidieron en señalar el impacto creciente del ruido tanto en la salud como en la convivencia, en el marco del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido (29 de abril).

Las organizaciones han señalado que las principales fuentes de ruido son el tráfico rodado, la cercanía a infraestructuras como aeropuertos y el ocio nocturno, a lo que se suma el auge de macroeventos y grandes espectáculos como Madcool, la residencia de Shakira o la Fórmula 1, entre otros.

Asimismo, han criticado que Comunidad de Madrid y Ayuntamiento por "no solo favorecer los intereses privados generadores de ruido", sino que además impulsan "modificaciones legales para hacer más difícil la labor de las organizaciones que defienden el derecho al descanso".

En concreto, han apuntado a la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), cuyo objetivo, según denuncian, es "dar mayor control y seguridad jurídica a los espectáculos extraordinarios que se celebren en Madrid". "Esto es, que estén más blindados jurídicamente ante las reclamaciones de las organizaciones de perjudicados por los ruidos", han remarcado.

También han mostrado su preocupación por el futuro de los aforos en locales de la capital, ante el temor de que "las organizaciones del ocio hagan valer su influencia para que sean mucho más beneficiosas para sus intereses".

Finalmente, Madrid contra el Ruido ha trasladado su intención de trabajar para revertir estas dinámicas y evitar que la región y la capital se conviertan en entornos cada vez más "inhóspitos" para la población, "con frecuentes niveles de ruido muy superiores a los máximos saludables".