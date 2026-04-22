Madrid critica una regularización "inhumana" y vaticina problemas, "que probablemente es lo que quiere el Gobierno"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo - AYUNTAMIENTO DE MADRID
MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha criticado un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que ha tachado de "inhumano" y ha vaticinado problemas de convivencia, "que probablemente es lo que quiere el Gobierno".
Tras la presentación de un informe socioeconómico de Madrid, la también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias ha recordado que ya dijeron desde el Ejecutivo municipal que "esto iba a pasar" porque el proceso se está haciendo "de forma chapucera", incluso "tratando de reventar los servicios públicos".
"Cargan contra las espaldas de otras administraciones", ha lamentado, para insistir en que el proceso se traducirá en una forma de "reventar los servicios publicos de los ayuntamientos" y todo por una actuación "frívola e irresponsable".
Sanz ha instado a "hacer las cosas con rigor", para remarcar que Madrid siempre ha sido "una ciudad de acogida y una parte del éxito de la ciudad se debe a esas personas, las que vinieron primero de otras provincias y después de otros países". "Pero estas cosas hay que hacerlas de forma rigurosa, no irresponsable y cargan a otras administraciones que no han sido ni consultadas con un proceso profundamente inhumano", ha concluido.