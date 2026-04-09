Madrid dedica un jardín en Ciudad Lineal a Miguel de Unamuno, figura clave de la Generación del 98

El Ayuntamiento bautiza con el nombre de jardín de Miguel de Unamuno a una nueva zona renaturalizada de Ciudad Lineal - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado denominar como jardín de Miguel de Unamuno a una nueva zona verde ubicada en el barrio de Ventas, distrito de Ciudad Lineal, en reconocimiento al legado literario y filosófico de uno de los escritores, poetas y filósofos más representativos de la Generación del 98.

El espacio, situado entre las calles Miguel de Unamuno, San Clodoaldo y José Barbastre, recibe esta denominación después de que el Pleno de la junta municipal del distrito aprobara la proposición el pasado mes de marzo.

Así lo ha señalado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha destacado que la ciudad rinde así homenaje a esta figura estrechamente vinculada a Madrid.

La zona, anteriormente un descampado en desuso, ha sido recientemente acondicionada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con la incorporación de 50 nuevos árboles y más de 6.400 arbustos, así como senderos peatonales accesibles, mobiliario urbano y áreas de descanso. La intervención ha contado con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

Miguel de Unamuno, nacido en Bilbao en 1864 y fallecido en Salamanca en 1936, fue una de las principales figuras de la Generación del 98, junto a autores como Azorín, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Antonio Machado y Valle-Inclán.

El escritor mantuvo una estrecha vinculación con Madrid, ciudad a la que llegó con 16 años para estudiar Filosofía y Letras y donde años más tarde, entre 1933 y 1934, presidió el Ateneo de Madrid, institución que definió como una "antesala del Parlamento", donde quienes aspiraban a participar en la vida pública entrenaban en el uso de la palabra y la discusión.

Su relación con la capital quedó reflejada también en su obra. En su ensayo 'Madrid', recopilado por primera vez en la capital en 1950, reflexionaba sobre la vitalidad y el anonimato de la vida urbana.