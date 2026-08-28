Madrid despide agosto con cine al aire libre, títeres, música, los últimos chapuzones y las fiestas de El Pardo

Archivo - Público observa la representación de la obra ‘Alfredo, el coleccionista de mariposas’ durante un festival de títeres, en el Teatro de Títeres de El Retiro, a 21 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid encara el último fin de semana de agosto con una amplia agenda cultural y de ocio impulsada por el Ayuntamiento, que propone planes para todos los públicos, desde los últimos chapuzones del verano y las sesiones de cine bajo las estrellas hasta espectáculos de títeres, teatro clásico, conciertos y las fiestas del Real Sitio de El Pardo.

Precisamente, El Pardo dará este sábado el pistoletazo de salida a sus fiestas de 2026, que se prolongarán hasta el 6 de septiembre con música, deporte y actividades para todas las edades.

La primera jornada tendrá como escenario principal el recinto ferial del parque de la Mar Océana. A las 17 horas comenzará un torneo de dardos, seguido a las 20 horas por una sesión de discoteca móvil con DJ Iria.

A las 21 horas, se entregarán los premios 'Homenaje a Nuestros Mayores' y del concurso de carteles de elpardo.net, antes del pregón, a cargo del vecino José Carlos Montero Pez, 'Zepi'. La noche continuará con un pincho popular y la actuación de la Orquesta Tierra.

El domingo comenzará con la carrera popular, a las 9 horas, y un taller de formación en RCP impartido por SAMUR-Protección Civil. También habrá una chocolatada popular con churros, un torneo infantil de chapas y un torneo de Murdoku.

A las 12 horas está prevista además la visita guiada de inauguración de la exposición 'Emilio Carrère: el poeta de Madrid', en el Centro Sociocultural Alfonso XII. Por la tarde, la programación religiosa incluirá una misa solemne a las 20 horas y la procesión de la Virgen del Rosario, a las 21 horas, acompañada por la Banda de Música Musikalia.

CINE BAJO LAS ESTRELLAS

El cine de verano concentra buena parte de las propuestas para este fin de semana. En Carabanchel, este viernes se proyectará 'Policán', mientras que el sábado será el turno de 'Superman', ambas sesiones a las 22.15 horas.

Por su parte, Ciudad Lineal cerrará este domingo su XXX Festival de Cine de Verano con 'Materialistas', este viernes; 'Lilo & Stitch', el sábado, y 'Sorda', el domingo, todas a las 22 horas en el parque El Calero.

En Fuencarral-El Pardo, el viernes se podrá ver 'Bambi' en el parque del Pueblo de El Pardo. El sábado llegarán 'La ciudad perdida', en el Centro Sociocultural Valverde, y 'Lilo & Stitch', en el auditorio al aire libre del parque de La Vaguada. El domingo, el ciclo concluirá con 'Nomadland', a las 23 horas, en el Centro Deportivo Municipal Peñagrande GoFit.

Del mismo modo, Hortaleza ofrecerá este viernes '¿Quién es quién?' y el sábado 'Ellie', mientras que el Puente de Vallecas proyectará 'La Cena' este viernes, a las 21.45 horas. Salamanca despedirá su ciclo este viernes con 'Los domingos', a las 22.15 horas en el parque de Eva Duarte.

También habrá cine gratuito en San Blas-Canillejas, con 'Materialistas' este viernes y 'Una película de Minecraft' el sábado, ambas a las 22.15 horas. Tetuán cerrará su programación estival el sábado con 'Le Mans 66', a las 22 horas, y Vicálvaro ofrecerá este viernes 'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata' y 'Del revés 2', a partir de las 22 horas.

En el centro de la capital, Cibeles de Cine continuará sus sesiones a las 22 horas en CentroCentro con 'El ser querido', este viernes; 'Harry Potter y la piedra filosofal', el sábado, y 'Romeo + Julieta', que celebra su 30º aniversario, el domingo.

Por su parte, Fescinal, en el parque de la Bombilla, ofrecerá durante el fin de semana una selección que incluye 'A todo gas', 'El final de Oak Street', 'La deuda', 'La Odisea', 'Cristal Oscuro', 'El último mono' y 'Grease', con propuestas que incorporan coloquios, música en directo, exposiciones y versiones originales subtituladas.

VERANOS DE LA VILLA SE DESPIDE AL RITMO DE ABBA

La 42 edición de Veranos de la Villa llegará este sábado a su fin con 'Siempre ABBA', un concierto de la Orquesta y Coro de RTVE en el auditorio al aire libre del parque Enrique Tierno Galván.

El espectáculo, previsto a las 21.30 horas, será un estreno mundial creado expresamente para el festival y rendirá homenaje al legado del grupo sueco mediante arreglos para orquesta y coro sinfónicos. El programa incluirá algunos de los temas más conocidos de ABBA, entre ellos 'Chiquitita' y 'Dancing Queen'.

Este viernes, Veranos de la Villa también ofrecerá en el claustro del IES San Isidro el espectáculo 'TimeLapse. Jazz', a las 21.30 horas, una reinterpretación en clave jazzística de obras clásicas universales.

TÍTERES Y PISCINA PARA CERRAR AGOSTO

Siguiendo la agenda cultural del fin de semana, el festival FIT Madriz ofrecerá este viernes, a las 21.30 horas, 'Claudette', de la compañía francesa Maleta Company & Cie. Balancetoi, una propuesta recomendada tanto para público infantil como adulto en el Teatro de Títeres de El Retiro.

El sábado, a las 19 horas, llegará 'Sómion, la ciudad de los oficios imposibles', de la compañía catalana El que ma queda de teatre, mientras que el domingo, también a las 19 horas, se podrá ver 'Pied de nez', de la compañía francesa Le Cirque dans les Étoiles.

Para apurar los últimos chapuzones, las piscinas municipales de verano continuarán abiertas durante todo el fin de semana y mantendrán su actividad hasta el 6 de septiembre.

MÁS PLANES PARA ESTE FIN DE SEMANA

El fin de semana también ofrece alternativas para quienes prefieran planes culturales bajo techo. Entre las exposiciones que permanecen abiertas destaca 'Arte y Misericordia: El barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid', en el Centro Cultural Conde Duque, con obras de Murillo, Valdés Leal y Pedro Roldán.

El Museo de San Isidro mantiene hasta el 20 de septiembre la exposición 'Carteles de San Isidro. La imagen de las fiestas', que recorre la evolución de los carteles de las celebraciones del patrón de Madrid desde 1947 hasta la actualidad.

Además, la programación municipal se prolonga más allá del último fin de semana de agosto con ciclos como el cine de verano de Hortaleza, que continuará hasta el 12 de septiembre, o el del Puente de Vallecas, previsto hasta el 25 de septiembre.