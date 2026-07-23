Madrid destina 2,3 millones a instalar toldos en 40 escuelas infantiles municipales

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implan - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado una inversión total de 2,3 millones de euros en un plan de mejora del acondicionamiento térmico de 40 escuelas infantiles de titularidad municipal, distribuidas en catorce distritos de la ciudad, con el que se instalarán toldos.

Se trata de Inversiones Financieramente Sostenibles, con 1,7 millones para la instalación de toldos en 40 de los equipamientos y otros 600.000 euros para la renovación de sistemas de aire acondicionado en dos centros.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha cuantificado que "en torno al 90% de la red municipal va a tener instalada toldos en distintas zonas de los patios o también ampliar los areneros, ventanales, terrazas, jardines".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))