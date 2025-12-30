Madrid dice adiós en 2025 al PGOU y trabajará en 2026 en el Plan Estratégico Municipal, a aprobar inicialmente en 2027

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el delegado de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (d) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este 2025 ha sido un año de despedidas para el Plan General Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, firmado en su última versión en 1997, para ser sustituido por el Plan Estratégico Municipal (PEM), en el que se trabajará en 2026 para tenerlo aprobado inicialmente en el primer semestre de 2027, según el calendario que se ha marcado el equipo de Urbanismo, con Borja Carabante a la cabeza.

El pasado junio el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, respaldado por su delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, anunciaban que desistían del "rígido" PGOU, que quedaba superado y sería sustituido por el Plan Estratégico, más flexible con el ordenamiento urbanístico.

El Plan General de Ordenación Urbana, que cumplirá tres décadas en 2027, "ya no tiene capacidad para resolver las exigencias contemporáneas, que requieren de mayor nivel de agilidad y de un enfoque que ha de superar las herramientas urbanísticas tradicionales", ha argumentado Urbanismo en un comunicado.

Ese Plan Estratégico va a permitir "flexibilidad, agilidad en la respuesta y adaptarse a los nuevos tiempos", por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, "para resolver lo más urgente, de la manera más urgente posible". "Lo que queremos es tener la capacidad de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos lo antes posible", insistía el alcalde.

MADRID, "PRIMERA CIUDAD QUE SUPERA EL CONCEPTO DE PGOU"

Madrid se convertirá así en "la primera ciudad que supera el concepto de PGOU y que apuesta por ese Plan Estratégico Municipal y, por tanto, por la capacidad de adaptarse mucho más rápido a las situaciones que vengan en los años venideros y a la capacidad de dar respuesta en un plazo mucho más breve del que permite un Plan General".

El Gobierno municipal registró en la Consejería de Medio Ambiente el pasado 19 de diciembre el borrador inicial del PEM, un documento que sienta las bases para "construir y ordenar el futuro urbano de la ciudad, apuesta por un modelo urbano de crecimiento equilibrado para el Madrid que viene, donde se pueda construir el mayor número de vivienda posible con las mejores condiciones de vida" en un "proyecto de ciudad que persigue combinar el desarrollo económico y la cohesión social en beneficio de todos".

La Administración regional cuenta ya con el Documento Inicial Estratégico (DIE), que determina el marco para anticipar el análisis de factores ambientales y evaluar los efectos del nuevo plan iniciándose así la tramitación ambiental conforme a la ley.

Junto al DIE se ha presentado del Documento BASE (Borrador Abierto de Síntesis Estratégica), el punto de partida y la primera aproximación a las propuestas del Plan Estratégico. Ambos documentos contienen el diagnóstico inicial y las líneas estratégicas del PEM y marcan el inicio del proyecto, que se abordará durante todo el año 2026.

Carabante coincidía con el alcalde que el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 "ha quedado anticuado y tiene que ser superado" por este instrumento de planificación urbanística "que sea capaz de adaptarse y de tener la flexibilidad" que hoy la norma en vigor no tiene.

"No será un Plan General al uso que regule cada centímetro cuadrado sino que tendrá indicadores y ejes estratégicos a partir de los cuales se irá desarrollando la acción en la ciudad de Madrid", aclaraba.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

En los dos últimos años el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado un proceso participativo para apuntalar los cimientos del PEM. En él ha sobresalido el crecimiento de la ciudad en más de 350.000 habitantes desde 2005 haciendo que registre el mayor número de población de su historia, con 3.527.924 vecinos.

El acceso a la vivienda es el principal problema detectado, de ahí que el PEM centre sus esfuerzos en rehabilitar el parque existente, adaptar la normativa a los nuevos modelos habitacionales --coliving y cohousing-- y en avanzar hacia un nuevo equilibrio territorial.

Se contempla la regeneración integral de barrios consolidados con criterios sociales y bioclimáticos, la mejora del espacio urbano para su adaptación a los efectos del cambio climático y la creación de entornos mixtos y vitales que combinen vivienda, comercio, equipamientos, espacio público cultura de proximidad y actividad económica, ha desvelado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio pone el foco en la planificación de una infraestructura verde integrada para "conectar la naturaleza urbana con su entorno, favorecer la biodiversidad y el disfrute del ciudadano, pero también reforzar la infraestructura azul y el ciclo natural del agua, mejorando la adaptación climática". Alcanzar la neutralidad climática con la mejora de la calidad del aire y la economía circular aparece como clave.

CIUDAD POLICÉNTRICA

La propuesta estratégica de transformación urbana plantea la evolución de la ciudad hacia un modelo más policéntrico y de actividad urbana distribuida. Se articula a través de ejes urbanos y metropolitanos, centralidades y áreas productivas.

Esto se materializa en transformar grandes ejes viarios y autovías para convertirlos en esos ejes de integración territorial. Otra línea sería la potenciación de centralidades para generar diversificación económica. "La visión del PEM ha de hacerse incorporando un punto de vista metropolitano que cohesione y potencie el desarrollo de todos los municipios colindantes", remarcan.

Y todo ello con la cultura como eje estratégico para "mantener los valores identitarios de Madrid". Se propone identificar, conservar y activar el patrimonio construido, ya sea histórico, arquitectónico e industrial, el patrimonio inmaterial, la música, la literatura, la pintura, el diseño, las costumbres, la gastronomía y los paisajes culturales, integrándolos de forma activa en los procesos de regeneración, reconversión y desarrollo urbano.

URBANISMO 4D

El PEM introduce el factor tiempo en los retos urbanos de Madrid. El objetivo es "dotar a la ciudad de una capacidad adaptativa para anticipar impactos, evaluar alternativas, ajustar las estrategias y garantizar decisiones coherentes, integrando conocimiento técnico, institucional y ciudadano al servicio del interés general.

En este sentido, se plantea un conjunto de instrumentos normativos, analíticos y operativos que refuerzan la planificación basada en objetivos y datos para conocer la evolución del PEM de forma continua.

La normativa estará basada en indicadores de la información recopilada para realizar el diagnóstico activo. El diseño de la ciudad contará con una herramienta digital fundamental para la toma de decisiones teniendo en cuenta el tiempo, el simulador estratégico.

PREVALECERÁ EL PLAN ESTRATÉGICO SOBRE EL PGOU

El delegado de Urbanismo apuntaba que en cuestiones contradictorias "prevalecerá el Plan Estratégico Municipal" por encima del PGOU. "En el futuro el Plan General desaparecerá y será sustituido por el Plan Estratégico Municipal", ha indicado.

"El Plan General contiene los planes, las definiciones, la edificabilidad, los usos pero también normas urbanísticas. Lo que queremos es que esa normativa urbanística pueda ir a ordenanzas, de tal manera que la modificación de esta normativa quede en manos del Ayuntamiento y tenga una tramitación mucho más sencilla de lo que es una modificación del Plan General", explicaba a la prensa.

La Comunidad será la encargada ahora de revisar la documentación y emitirá un Documento de Alcance durante el primer semestre de 2026 con unas consideraciones ambientales con las que terminar de construir la propuesta. Tras este proceso, se prevé que el proyecto del PEM se lleve a aprobación inicial en Junta de Gobierno en el primer cuatrimestre de 2027 para recibir la luz verde inicial.