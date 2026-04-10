Madrid duplica la movilidad ciclista en dos años pasando de 24,7 millones de viajes en 2023 a los 49,2 en 2025

Una persona en una bicicleta de bicimad, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). Viajar en los autobuses de EMT Madrid, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto, y coger una bici de bicimad será gratuito los días 7 y 8 de abril coincidiendo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha duplicado la movilidad ciclista en solo dos años pasando de los 24,7 millones de viajes en 2023 a los 49,2 en 2025, según datos aportados por el Ayuntamiento de la capital.

La cifra del pasado año supone ya de por sí un crecimiento del 35,7% respecto a 2024. Todo indica que la movilidad ciclista seguirá pedaleando en Madrid como demuestra que el primer mes del año 2026 fuese el mejor enero de la historia.

Esto se consiguió con más de 3 millones de viajes en bicicleta, un 22,7% más que el año anterior. Antes, en septiembre y octubre de 2025, se registró un nuevo récord en Madrid al superarse en ambos meses la barrera de los 5 millones de viajes en bicicleta.