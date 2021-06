Madrid espera que Sanidad rectifique y busque consenso con las CCAA

La Comunidad evaluará el plan del ocio nocturno para su desescalada en función de la situación epidemiológica

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid espera que el Ministerio de Sanidad rectifique y busque consenso con las comunidades autónomas respecto a las nuevas restricciones a imponer de cara al verano al tener la competencia exclusiva en materia sanitaria frente a la coordinación que le corresponde al Estado al no estar bajo un estado de alarma.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha insistido en que Madrid va a seguir aplicando los criterios y decisiones que establezca la Consejería de Sanidad, con su consejero Enrique Escudero a la cabeza.

El Gobierno regional trasladó ayer su oposición a las propuestas de restricción por la pandemia de la Covid-19 planteadas por el Ministerio de Sanidad en el seno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Al respecto, el consejero madrileño ha recalcado que desde el Ejecutivo autonómico entienden que el documento no es "un acto de obligado cumplimiento", recordando que ya en octubre se recurrieron ante la Audiencia Nacional sendos acuerdos de órdenes del exministro Salvador Illa.

"Los acuerdos que se adoptan solo obligan cuando son unánimes o cuando no hay votos en contra porque lo dice la Ley que lo regula. La competencia en materia sanitaria es solo de las CCAA y el Estado tiene la competencia de coordinar. No puede ser una imposición. Hay que buscar consenso", ha aseverado.

En la misma línea, ha insistido en que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que los acuerdos sean por consenso. "Lo dice la Ley que vincula a todos y no solo al Gobierno, que parece que le molesta mucha y trata de contraponer la ley como hace con los indultos", ha dicho.

Así, ha señalado que para que los acuerdos sean vinculantes tiene que haber una ausencia de votos en contra, lo que se consigue "con un consenso y no con un documento impuesto sin un ámbito para discutir las propuestas, máximo cuando Madrid ha demostrado que tiene una capacitación por encima del resto".

Seguidamente, ha recalcado que parece mentira que se adopten unos criterios de riesgo por las nuevas cepas del Covid mientras con el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas no se hace nada, lo que ve como "una absoluta paradoja".

"La Comunidad va a seguir aplicando las normas y criterios en virtud de su competencia exclusiva. Esperamos que Darias haga gala de ese consenso que tanto predica y esa cogobernabilidad abriendo un periodo de búsqueda de consenso", ha subrayado.

Le llama la atención que bajo el estado de alarma, las CCAA tenían "total libertad" a la hora de adoptar restricciones a la actividades económicas mientras que en "un estado normal sin competencias quiera imponer decisiones que no hizo en el momento de mayor gravedad".

"Ahora estamos casi como en agosto pero con la población vacunada gracias a las CCAA. El Gobierno solo actúa como una plataforma logística por eso no conviene ponerse medallas. El esfuerzo es de las CCAA", ha destacado.

"Si la ministra entiende que ese acuerdo es de obligado cumplimiento, en Madrid entendemos que no. Ya lo tenemos recurrido desde el mes de octubre. Siempre van en contra de sus propios actos. Ahora nos advierten de que en verano puede aumentar el riesgo. La diferencia es que está la vacunación y no puede haber medidas más restrictivas que durante el estado de alarma. No tiene rigor y jurídicamente no puede ser obligatorias", ha espetado.

OCIO NOCTURNO

Por otro lado, López ha apuntado que la Comunidad de Madrid no va a reabrir por ahora el ocio nocturno y lo hará en función de la situación epidemiológica, que está cayendo a plomo en las últimas semanas.

El consejero se ha reunido recientemente con el sector para que les presenten un plan específico de desescalada que será evaluado por la autoridad sanitaria. "Tenemos una autoridad seria y responsable", ha reseñado.