Madrid examina 31 túneles de la ciudad para eliminar paneles de amianto como hará con los más de 3.000 de Azca

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra a la espera de recibir los estudios encargados para conocer si existen paneles de amianto en 31 túneles de la capital, y de ser así retirarlos, ha informado este martes la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien ha añadido que los 3.633 detectados en el túnel de Azca serán retirados.

Durante la comisión del ramo, la delegada ha indicado que el amianto ya descubierto en los paneles de revestimiento de algunos túneles "no reviste peligro fuerte para trabajadores", si bien, en cuanto reciban el permiso de la Comunidad de Madrid procederán a su sustitución.

La edil socialista Mercedes González ha celebrado que el área que capitanea García Romero se tomara "en serio" los trabajos a acometer en los túneles. "Encargaron la evaluación por fibras de amianto, se examinaron en un laboratorio de Málaga y se concluyó que la cifra de amianto era muy baja o nula, pero más de 3.000 placas de revestimiento son de amianto", ha expresado.

Además, ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que "no se haya detectado anteriormente" estos paneles. Ha recordado que los trabajadores del contrato de instalaciones, al tener conocimiento de esto, "comunicaron que no harían trabajos con material que no se asegurase estaba exento de amianto".

González ha asegurado que el problema de amianto no solo se dan en el túnel de Azca, sino también en el de María de Molina, y ha pedido que se actúe porque "no puede producirse lo de Metro". La delegada de Obras ha indicado que a ella no le consta aún la presencia de amianto en el túnel de María de Molina.