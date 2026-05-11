Madrid exige más comunicación sobre hantavirus y dice que pacientes del Gómez Ulla están bien: "No hay que crear miedo"

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, interviene durante la presentación de la nueva sede corporativa de la multinacional Johnson & Johnson, a 18 de febrero de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). Foto de arc - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha pedido al Ministerio de Sanidad informes técnicos diarios y "una comunicación fluida" sobre el hantavirus y ha confirmado que los españoles que se encuentran en el Hospital Gómez Ulla haciendo la cuarentena "se encuentran bien", por lo que ha pedido no crear "miedo ni desasosiego".

Así lo ha manifestado Matute este lunes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación durante el acto de inauguración del Hospital Memorial Publio Cordón, donde ha remarcado que los 14 españoles que llegaron al hospital este domingo del crucero MV Hondius que desembarcó en Tenerife seguirán "bien atendidos".

"Lo que nos gustaría es tener informes técnicos diarios encima de la mesa de forma puntual y una comunicación fluida, sobre todo entre nuestros directores generales de salud pública", ha reclamado, a la vez que ha lamentado que se enteren de la situación del hantavirus "por la prensa".

Sobre la información recibida por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que el día de la rueda de prensa, que fue el miércoles, fue "la primera comunicación" que tuvo por su parte. "Lo vi por la televisión que es cuando nos enteramos que venían las personas al Hospital Gómez Ulla para hacer la cuarentena", ha señalado.

Asimismo, ha informado que ese mismo día por la noche les escribió un mensaje a los responsables sanitarios de las comunidades autónomas a las 10.26 horas. "Yo le agradecí esa comunicación pero la requerí que lo tendría que haber hecho antes y que fuera más fluida. No tuve ningún tipo de respuesta", ha destacado.

Además, ha explicado que le envió una carta el día del desembarco con el fin de que informase a las autoridades sanitarias y la respuesta fue que "no había españoles entre esos contactos" positivos.

Sobre el avance del hantavirus, la consejera madrileña ha indicado que "hay que ocuparse, pero no hay que preocuparse" y cree que no se puede hacer "un simil con el Covid-19".

En este sentido, ha argumentado que el hantavirus es un virus "ya conocido" y "poco frecuente" y su contagio se realiza a través de un "contacto muy estrecho", además de pedir acabar con el "show televisivo minuto a minuto".

"OPACIDAD" DEL GOBIERNO

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que no pueden hacer una valoración positiva de la gestión del Gobierno porque esta decisión se ha caracterizado una vez más "por la opacidad y la falta de transparencia" del Gobierno de la nación, que "ha hurtado información a los ciudadanos y a las comunidades autónomas"

"Y luego hemos visto cómo el propio Gobierno ha tenido que sobreactuar para tratar de corregir una situación que por otra parte creo que cuanta más información, cuanta más transparencia y cuantas más administraciones públicas estemos implicadas, muchísimo mejor", ha expresado en declaraciones a los periodistas en Alcalá de Henares.

Después de el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegurara que informó a todos los presidentes autonómicos del vuelo de evacuación de los españoles a bordo del barco 'MV Hondius' pero que Ayuso fue la única que no respondió al mensaje, el consejero ha criticado que solo busque "la confrontación" con Madrid para "tapar su propia incompetencia y esa política totalmente opaca".

"El ministro lo único que hizo fue leer los titulares de prensa, no ofreció ningún tipo de información que no estuviera ya publicada por los distintos medios de comunicación y luego se limitó a enviar un mensaje igual a todos los presidentes autonómicos ayer que la presidenta recibió. Por lo tanto, es mentira que no estuviera en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha defendido.

Considera que trataban simplemente de "aparentar que estaban en coordinación" con las comunidades autónomas cuando es una crisis que "les ha saltado precisamente a la cara porque han tenido opacidad, han tenido falta de transparencia y no han contado con las comunidades autónomas".

Así, ha defendido que la presidenta cuando recibe un mensaje para ella o le llaman sí atiende y el mensaje al que hace referencia el ministro era uno "enviado para todos los presidentes" en el que no daba "ningún tipo de información ni pedía ningún tipo de aclaración".

"Lo que me parece lamentable es que un ministro del Gobierno central esté más preocupado de confrontar con la presidenta Isabel Díaz Ayuso que de verdad en abordar los problemas y los retos que tiene un país como España o abordar esta crisis que, por otra parte, creo que es muy grave", ha incidido.