Madrid firma "el mejor agosto turístico" con 1.378 millones de euros de gasto internacional, un 12,9% más que en 2025

Madrid firma el mejor agosto turístico con 1.378 millones de euros de gasto internacional. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gasto turístico internacional aportó 1.378 millones de euros en agosto a Madrid, lo que supone un 12,9 % más que en el mismo mes de 2025, según los datos facilitados por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).

Esta cifra, que supera en 3,7 puntos porcentuales a la registrada en el conjunto de España, convierte este mes estival en "el mejor de toda la serie del turismo en la capital, consolidando el modelo de calidad de Madrid basado en la desestacionalización turística", ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con estos datos, el gasto internacional acumulado durante los ocho primeros meses del año asciende hasta los 12.998 millones de euros, un 10,9% más que en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, la ciudad ha recibido 948.277 viajeros en el octavo mes del año, que representan un 11,7% más que en el mismo mes del año anterior, contabilizando 1.931.592 pernoctaciones, con un avance interanual del 5,7%.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que Madrid sigue "ganando atractivo" durante los meses de verano, una noticia "muy positiva para la economía de los madrileños".

En este sentido, ha destacado que "la desestacionalización es una prioridad para un destino urbano como Madrid porque favorece la estabilidad del empleo y genera más confianza en el sector".

ESTADOS UNIDOS CONSIGUE SU MEJOR AGOSTO COMO MERCADO EMISOR

En el desglose de los resultados, destaca el turismo internacional, ya que la capital recibió 601.470 viajeros del exterior, un 9% más que en agosto de 2025.

Estos visitantes, que representan el 63,4% del total, generaron 1.342.690 pernoctaciones, un 3,3% más. La demanda nacional también mostró una evolución positiva en agosto, con un crecimiento del 16,6%, hasta llegar a los 346.807 viajeros.

En lo que respecta a las pernoctaciones de turistas nacionales, de incrementaron un 11,3%, hasta llegar a las 588.902. Así, Estados Unidos ocupa la primera plaza entre los mercados emisores internacionales, con 104.764 viajeros, lo que supone un 27,8% más y 223.836 pernoctaciones, un 20,9% más en lo que ha sido "su mejor agosto".

Por su parte, México ocupó la segunda posición, con 37.803 viajeros y 82.797 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 16,7% y del 11,2%, respectivamente.

Junto a estos países, destaca el comportamiento de Brasil, con un incremento del 22,8% en viajeros y del 22,9% en pernoctaciones, y China, que creció un 5,3% en el número de viajeros.

En lo que se refiere a la región europea, Reino Unido alcanzó los 28.837 viajeros, un 10,9% más, y Portugal registró 24.894, con un crecimiento del 9,8%.