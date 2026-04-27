Madrid inaugura el jueves la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Recoletos con el pregón de Julia Navarro

Madrid inaugura este jueves la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Paseo de Recoletos - FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Julia Navarro dará este jueves, a las 12.30 horas, el pregón inaugural de la 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que convertirá el Paseo de Recoletos en la mayor librería de fondo del país hasta el 17 de mayo con la participación de 37 librerías especializadas de toda España, en una edición que rinde homenaje al 150º aniversario de la Editorial Calleja.

Organizada desde 1977 por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, la feria ofrecerá a los visitantes miles de ejemplares con precios que oscilarán desde un euro hasta piezas de gran valor bibliográfico, como incunables, manuscritos originales y ediciones raras.

La oferta, según indican los organizadores en un comunicado, incluirá además libros antiguos, descatalogados y de segunda mano, así como primeras ediciones firmadas, grabados, mapas, revistas, cómics y objetos de coleccionismo en papel.

La presidenta de la Asociación, María José Blas Ruiz, ha subrayado que la feria es un referente nacional tanto por volumen de ventas como por la calidad de los ejemplares, muchos de ellos difíciles de encontrar fuera de estos circuitos especializados.

"Somos un referente tanto por volumen de ventas como por la calidad de los ejemplares que atraen cada año a miles de lectores, bibliófilos, investigadores, y curiosos", ha señalado.

Como es tradición, la organización editará un facsímil conmemorativo que, en esta ocasión, estará dedicado al catálogo de la Casa Editorial Saturnino Calleja de 1911, una obra representativa de la producción editorial española de principios del siglo XX.

La figura de Saturnino Calleja será así uno de los ejes de esta edición, reconociendo su papel clave en la renovación de la literatura infantil en España y su influencia en generaciones de lectores.

CARTEL Y ACTIVIDADES PARALELAS

El ilustrador vallisoletano Juan Berrio ha sido el encargado de diseñar el cartel de esta edición, concebido como un homenaje al vínculo entre generaciones a través de la lectura, con una estética inspirada en el cartelismo de los años 50.

Además, la feria volverá a contar con la iniciativa 'Los sábados de Recoletos', que incluirá actividades durante las mañanas de los sábados, como firmas de carteles por parte de ilustradores y paseos históricos gratuitos centrados en la relación del Paseo de Recoletos con el mundo del libro.