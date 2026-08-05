Madrid lidera el fenómeno social del tardeo, que representa más del 25% de la facturación de los locales de la ciudad, según el 'Primer Estudio Sobre el Fenómeno Social del Tardeo en Madrid', elaborado por Madrid Noche. - EUROPA PRESS

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid se encuentra a la cabeza de la oferta del tardeo, un "fenómeno social y recreativo" que ha transformado el ocio vespertino hasta representar el 26,3% de la facturación semanal de los locales madrileños.

Esta es una de las conclusiones que ha destacado este miércoles la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, junto al concejal de Centro, Carlos Segura, durante la presentación del primer 'Estudio Sobre el Fenómeno Social del Tardeo en Madrid', elaborado por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculo de la Comunidad de Madrid (Madrid Noche), con la colaboración de Coca-Cola.

"Este estudio lo que hace es dar forma a una realidad vigente desde hace cinco o seis años, justamente después de la pandemia, en el cual más del 80% de los locales ya interpreta que el tardeo es una realidad", ha explicado el presidente de Madrid Noche, Alejandro Zamarro.

En concreto, el 58,8% de los establecimientos de Madrid organiza sesiones vespertinas todos los fines de semana --el doble de las que se realizan en el resto de España--, mientras que el 41,2% restante lo hace de "forma ocasional".

Asimismo, el 82,4% de los empresarios madrileños han afirmado que el tardeo es "ya una tendencia consolidada" en la ciudad, frente al 57,7% registrado en el conjunto de España. Así, el estudio estima que estos datos confirman el "liderazgo de Madrid en la evolución de este fenómeno social y recreativo".

EL TARDEO, CLAVE PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

El estudio presentado este miércoles hace hincapié en que los dos principales atractivos del tardeo son el encuentro con amigos (según el 63,4% de los encuestados) y la posibilidad de conciliar el ocio con la vida familiar (38,9%).

De esta manera, Zamorro ha explicado que este movimiento atrae a un público "más adulto", con una edad media de 35 años, superior al del ocio nocturno, cuya media se sitúa en los 29 años.

Sin embargo, aunque el grupo mayoritario del tardeo es el de 30 a 40 años (52,9%), la franja de edad del público se sitúa entre los 25 y 55 años.

Asimismo, el dato con mayor impacto económico es el gasto medio de los consumidores, que en Madrid alcanza los 45 euros por persona frente a los 33,5 euros de la media nacional, lo que supone un 34% más.

Igualmente, el tardeo representa ya el 26,3% de la facturación de los locales madrileños. Esto ha permitido diversificar la actividad de los establecimientos, la ampliación de sus franjas horarias y el perfil de sus clientes.

Aun así, a pesar de este crecimiento, el estudio afirma que las sesiones nocturnas siguen siendo las más importantes a nivel económico y de público para la actividad de los locales.

EL TARDEO "NO ES UNA MODA PASAJERA"

Los resultados del estudio madrileño también han apuntado a que el tardeo "no es una moda pasajera", sino un "hábito profundamente implantado en la vida cotidiana de la ciudad".

De esta manera, a pesar de que el tardeo tiene una antigüedad media de 5,6 años, su rápida consolidación en la ciudad ha impulsado la capacidad de adaptación de la hostelería madrileña frente a la media nacional, donde la consolidación se sitúa en el 57,3% con una antigüedad media de 7,4 años.

El auge del tardeo refuerza un sector clave para el empleo y la economía de la capital. Los datos disponibles de junio de 2026 ha recogido que Madrid cuenta con 150.519 afiliados a la Seguridad Social en el sector de la hostelería y ocio; en concreto, 126.173 en servicios de comidas y bebidas, frente a otros 24.346 en alojamiento. Del total, 13.566 de estos son trabajadores autónomos. Asimismo, hay un total de 27.767 locales, de los que 800 son de ocio que hacen tardeo.

Asimismo, los tardeos se apoyan en los "nichos" y sectores de la música. Zamorro ha destacado que la programación, la oferta musical en sí, es uno de los principales atractivos de los tardeos.

"Tenemos desde techno, indie, rock, pop, latineo, perreo, pues un poquito de todo", ha afirmado. "Hay gente que viene a los tardeos como a un concierto".

PÚBLICO MAYORITARIAMENTE LOCAL, CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Aunque el tardeo madrileño atrae a un público mayoritariamente local, este también tiene una proyección internacional. Así, esta oferta atrae a un sector más amplio ya que se apoya en el disfrute de la gastronomía, la música y el baile en la franja temporal comprendida entre la sobremesa y el ocio nocturno, lo que genera una actividad que complementa, sin sustituirla, la oferta tradicional de la noche.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid aprobó en octubre de 2024 la modificación de la Ordenanza de Mercados Municipales, una regulación que facilita la incorporación de actividades complementarias sin perder la esencia de los espacios de comercio de proximidad.

Así, diversos mercados de la red municipal se han podido sumar a la oferta de ocio vespertino y ofrecer una programación de tardeo, como ha sucedido en los mercados de San Fernando, Antón Martín, Vallehermoso, Prosperidad o San Cristóbal.

De la misma manera, el Ayuntamiento ha destacado que mantiene activas este año un total de cinco convocatorias de subvenciones con un crédito inicial superior a los 10,2 millones de euros, ampliables en otros tres millones.

Estas ayudas económicas incluyen los 1,5 millones de euros destinados a la digitalización de los sectores comercial, hostelero y hotelero, otros 1,2 millones para la dinamización y formación y otro millón adicional para apoyar el funcionamiento operativo de las empresas del sector.

Adicionalmente, el Consistorio mantiene medidas fiscales como la bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para establecimientos centenarios y las subvenciones de hasta 10.000 euros destinadas al apoyo del relevo generacional y traspaso de negocios viables, y finalmente otras ayudas de 5.000 euros para nuevas altas emprendedoras.