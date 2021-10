Madrid no ampliará a las zonas industriales cercanas a residenciales la moratoria de no construir cocinas industriales

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no ampliará la moratoria de construir cocinas industriales a las zonas de la capital calificadas como industriales que estén cerca de las residenciales tras rechazarse en Pleno las mociones de Más Madrid y PSOE que así lo solicitaban.

Han sido los votos de PP, Cs y Vox los que han echado atrás estas propuestas, que sí han tenido el visto bueno de los grupos proponentes y de Recupera Madrid. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), ha explicado que la suspensión actualmente en vigor "afecta a actividades residenciales que se implantan en parcelas de uso residencial por el impacto al entorno que pudieran generar estas actividades".

En este punto ha precisado que "no se planteó entonces que se extendieran a parcelas en un suelo de uso calificado industrial" aunque estuviera cerca de zonas residenciales, ya que, ha explicado, sería algo "ilegal" porque "la modificación de normas no afecta al suelo industrial, y porque no es coherente con lo marcado en los Acuerdos de la Villa".

El pasado mes de julio se acordó la suspensión durante un año, prorrogable otro más, de los "actos de uso del suelo, construcción y edificación y de implantación de actividades, excepto primera ocupación y funcionamiento" de actividades industriales en su categoría de cocinas agrupadas dentro de la clase de industrial en general.

La suspensión se aplica a ámbitos territoriales concretos, incluyendo todos los suelos donde el uso cualificado es el residencial, y esté admitido como complementario o alternativo el uso industrial, y que estén incluidos en algún desarrollo (API, APE, APR o sector). Dicho acuerdo deja fuera de la suspensión a todos aquellos suelos incluidos en la norma zonal 9 grados 1º y 2º, que están enclavados entre zonas residenciales o que en sí mismos se han transformado en residenciales o están en proceso de hacerlo en virtud de la regulación incluida en las normas urbanísticas del Plan General para los usos alternativos.

Desde el PSOE, el concejal Pedro Barrero ha afeado al Gobierno municipal la "insolidaridad" que tiene para con los vecinos, en concreto con los que viven en la manzana comprendida entre el paseo de los Melancólicos, el paseo Imperial y la calle Jemenuño. Así les ha afeado la "diferencia de trato, protección y seguridad jurídica que tienen algunos madrileños".

El edil José Luis Nieto (Más Madrid) ha afeado que la suspensión aprobada, que se aplica a ámbitos territoriales específicos, "deja fuera los suelos de zona residencial o en proceso de ello", y a su juicio estos se encuentran "en un limbo jurídico". Sobre los vecinos del Paseo Imperial le ha afeado que "esta parcela es una isla", ya que "quedan locales por instalar y se podrían instalar más cocinas fantasma".

Para la concejala de Recupera Madrid Marta Higueras las cocinas industriales "son un problema creciente en la ciudad de Madrid" y que se "amparan en un uso industrial para colocarse en zonas centrales que conviven con edificios residenciales", y ha calificado de "agravio comparativo" la situación en la que se encuentran los vecinos del Paseo Imperial.

Por su parte, desde Vox, Pedro Fernández ha apuntado que "la suspensión de derecho perjudica al derecho de propiedad y a la libre iniciativa privada", y ha instado a PSOE y Más Madrid a presentar esta propuesta "a la modificación del PGOU", ya que "esta no es la forma de plantear esta iniciativa".