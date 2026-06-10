Madrid no registró "ni un incidente", más allá de 450 intervenciones del Samur en la vigilia y 360 en la misa

1094955.1.260.149.20260610123333 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la entrega la Llave de Oro de la Villa de Madrid, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

"Ha sido un éxito sin precedentes, Madrid ha vuelto a dar la talla. Gracias Madrid", agradece Madrid

MADRID, (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que durante los cuatro días de la visita del Papa León XIV "no se registró ni un incidente reseñable", más allá de las 450 intervenciones del Samur en la vigilia del sábado y las 360 en la misa del domingo, dos jornadas de temperaturas elevadas.

En rueda de prensa, el alcalde ha hecho balance de la visita papal y que ha querido resumir con una palabra, un enorme "gracias", tanto para la ciudadanía como para los 8.000 trabajadores públicos implicados en "el mayor dispositivo de la historia del Ayuntamiento".

De estos últimos ha puesto en valor su "compromiso con la ciudad", por ejemplo, en los dos "pequeños accidentes, muy leves", por parte de dos policías municipales registrados en los traslados de la comitiva papal. "Uno de ellos, cuando cayó, pidió a sus compañeros por radio que continuaran sin preocuparse por él", ha destacado.

"Ha sido un éxito sin precedentes, Madrid ha vuelto a dar la talla cuando más difícil era, Madrid ha vuelto a dar ejemplo a nivel internacional. Gracias Madrid", ha subrayado definiendo la capital española como "la mejor ciudad del mundo".