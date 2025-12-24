Madrid no sólo es ciudad de roscones: de las bizcotelas de El Escorial a la costrada alcalaína

Proceso de elaboración de roscones para Navidad, en el Obrador Abantos, a 19 de diciembre de 2025, en San Lorenzo del Escorial - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Si hay un dulce por excelencia en estas fechas es el roscón pero Madrid no le hace ascos a otros postres, que maridan a la perfección la gastronomía con el patrimonio, como las bizcoletas de San Lorenzo de El Escorial a la costrada de Alcalá de Henares.

El año pasado, y a la espera de conocer las cifras de 2025, la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de Madrid (ASEMPAS) cifraba en más de 2,9 millones los roscones de Reyes que se venderían en las fiestas navideñas.

La adaptación a las nuevas tendencias de consumo sigue provocando en la pastelería artesana madrileña la venta de medidas más pequeñas para adecuarse a todo tipo de familias, de modo que las piezas de 500 gramos son las protagonistas. También se reduce la proporción de azúcar empleada y la elaboración de variedades para la población con intolerancias, como las opciones sin gluten y sin lactosa.

Y ya viene siendo tendencia la desestacionalización del roscón, que desde noviembre ya esté presente en los obradores madrileños. Según los diferentes estudios, una de las características más apreciadas del consumo de este dulce navideño son los rellenos: el 57% de la población lo prefiere relleno con nata o trufa.

MÁS ALLÁ DE LOS ROSCONES

Pero la Navidad no es sólo tiempo de roscones. De hecho, ASEMPAS ha presentado recientemente la iniciativa 'Dulces de Ciudades Patrimonio Mundial', un acto diseñado para unir patrimonio, turismo y gastronomía a través de los dulces más representativos de varias localidades reconocidas por la Unesco como San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez.

"Cada una de ellas posee un legado arquitectónico, histórico y natural inconfundible. Y también una tradición pastelera que forma parte de su identidad", han destacado los pasteleros madrileños.

Así, San Lorenzo de El Escorial ofrece sus clásicas bizcotelas, unos pequeños bizcochos esponjosos con un toque ligeramente almendrado. Son un clásico de la repostería conventual y uno de los dulces más emblemáticos del Real Sitio. Tampoco puede faltar la tarta de queso, famosa por su textura cremosa y suave.

Y hablar de Alcalá de Henares es hablar de costrada, su dulce más famoso a base de capas de hojaldre rellenas de crema y merengue, culminadas con almendra picada. Otra de sus delicias son las rosquillas, imprescindibles en fiestas y celebraciones alcalaínas.

De Aranjuez destacan sus fresas y fresones, cuya fama excede los límites del municipio y convertido en todo un reclamo turístico al ser empleadas en dulces o bañadas en chocolate. bién parte de la fama de Aranjuez.