Madrid On Ice convertirá el Metropolitano en una gran pista de hielo del 22 de diciembre al 11 de enero

Comienza la venta las entradas para patinar esta Navidad en el Madrid On Ice del Riyadh Air Metropolitano - RIYADH AIR METROPOLITANO

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Madrid On Ice convertirá el estadio Riyadh Air Metropolitano en una gran pista de hielo del 22 de diciembre al 11 de enero con más de 4.200 metros cuadrados de superficie para patinar y desplegará una programación de espectáculos familiares, talleres, actuaciones musicales y propuestas gastronómicas.

En un comunicado, la organización ha señalado además que la gran novedad de esta segunda edición será la instalación de una fanzone de 8.000 metros cuadrados en el exterior del campo, a la que se podrá acceder de manera gratuita. Allí, los visitantes también encontrarán un mercado de Navidad con atracciones y foodtrucks.

Así, además del patinaje --donde se podrán dar cita hasta 1.500 personas--, los visitantes podrán disfrutar de experiencias, como encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos, además de zonas dedicadas a gaming, en colaboración de PlayStation y Playmobil. Asimismo, habrá sesiones de DJ en directo a última hora.

Por su parte, en el espacio gastronómico habrá degustaciones. Los asistentes encontrarán dos zonas de restauración cerradas y climatizadas en el interior del estadio. A estas se sumarán diferentes puestos de comida, tanto dentro como fuera del Metropolitano, en los que será posible disfrutar de churros, chocolate, crepes, dulces navideños y fast food.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA

Otra de las claves de esta edición será la música, que ocupará el papel protagonista en el escenario principal del estadio con actuaciones durante los findes de semana, en horario de 12 a 13 horas. En concreto, se podrá disfrutar de los espectáculos 'El payaso Tallarin', 'Mi amiga Buby' y 'Las aventuras de Coco y Pepe', de Cantajuego; así como de 'Masha y el Oso', 'Simon' o 'Moonsters'.

Al caer la noche, en el mismo espacio, los fines de semana se realizarán sesiones de DJ y actuaciones musicales dirigidas a un público joven y adulto, hasta las 23 horas. Los nombres de los artistas invitados no se conocerán hasta la próxima semana.

La venta de entradas para Madrid On Ice ya está disponible a través de la web oficial (madridonice.com), con acceso gratuito a menores de 3 años y mayores de 65 --deberán adquirir su entrada por cuestiones de aforo--.

En esta edición, se ofrecen distintos tipos de pases. Así, la entrada de patinaje da acceso a la zona de gastronomía y a todos los espectáculos programados para el día y la sesión seleccionados; mientras que aquellos que no quieran patinar podrán acceder a la zona de restauración al adquirir una entrada de paseo o, incluso, acceder sólo a los espectáculos infantiles o a las actuaciones nocturnas.

Para llegar al Metropolitano, es recomendable hacerlo en metro, a través de la estación Estadio Metropolitano (línea 7) y otras próximas como Las Rosas (línea 2) y Canillejas (línea 5). Para aquellos que opten por la EMT, hay un total de 15 líneas que pasan por las inmediaciones, al igual que los autobuses interurbanos, con 20 líneas operativas en la zona.

Para aquellos que prefieran el vehículo particular, Riyadh Air Metropolitano ofrecerá de manera gratuita los aparcamientos Sur A y Exterior Oeste. En este sentido, los organizadores han destacado que el estadio ha mejorado la accesibilidad gracias a la reciente apertura del corredor vial desde el estadio a la M-40.