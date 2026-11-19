Archivo - El área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, con Inma Sanz a la cabeza - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid opta al reconocimiento como Ciudad Europea de Accesibilidad 2027 de la Comisión Europea, junto a otras cinco municipios finalistas, un galardón que se concederá durante una ceremonia que tendrá lugar en Bruselas el próximo día 4 de diciembre en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra la jornada previa.

Así lo ha indicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que este jueves ha tenido conocimiento de que Madrid ha sido seleccionada como finalista de los Premios de Accesibilidad de la Comisión Europea.

Una apuesta por la accesibilidad "no solo eliminando barreras, sino situándola en el centro de la acción municipal". Así, la Comisión Europea no ha valorado una actuación concreta, sino "la creación de un modelo de gobernanza que garantiza que la accesibilidad forme parte de todas las políticas municipales".

Este modelo sigue la hoja de ruta iniciada hace siete años con la creación de la Oficina de Accesibilidad, concebida para impulsar "una visión transversal de la accesibilidad en toda la organización municipal".

En este sentido, se han valorado "positivamente" los hitos de esta evolución. En 2020 se constituyó la Mesa de Accesibilidad, un órgano de coordinación y participación en el que están representadas las personas mayores y las entidades representativas de las personas con discapacidad, a través del Cermi; en 2021, la oficina pasó a ser la Dirección General de Accesibilidad, dotando a la política de accesibilidad de "una estructura administrativa estable y capacidad de impulso".

Ya en 2022, se aprobó el primer Plan Estratégico de Accesibilidad Universal (PEAUM), que estableció la línea que debía seguir toda la organización municipal; en 2023, la accesibilidad pasó a depender del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, situándola en el "máximo nivel de decisión transversal dentro del Ayuntamiento", y en 2024, se aprobó el primer Plan de Acción, con más de 300 actuaciones. También entre 2020 y 2025, el Ayuntamiento destinó 982 millones de euros a accesibilidad universal.

AVANCES EN ACCESIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Todo ello, según destaca la Comisión Europea, se ha traducido en "mejoras concretas en la vida cotidiana de miles de personas". Así, más de 25.000 viviendas han sido adaptadas mediante el Plan Adapta y se han instalado más de 1.300 ascensores en edificios residenciales.

Además, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) cuenta con una flota de 2.200 autobuses completamente accesibles y todas sus paradas están equipadas con tecnología NaviLens para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual. Asimismo, la ciudad dispone también de más de 16.500 plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Otro punto fuerte de la candidatura madrileña que ha tenido en cuenta la Comisión Europea es el primer puesto obtenido por Madrid en 2024 en el índice LOSI (Local Online Service Index) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una posición que ya había alcanzado en 2020 y 2022.

Este índice evalúa, entre otros aspectos, el grado de accesibilidad digital de los servicios públicos en las principales ciudades del mundo.

En este sentido, los portales municipales mantienen certificaciones de accesibilidad desde hace más de una década y han alcanzado "niveles de calidad superiores a la media de las administraciones locales españolas".