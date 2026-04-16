Madrid se prepara para el "reto logístico" de medio millón de personas en la vigilia y hasta los 1,5 en la misa del Papa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que la ciudad se prepara para el "reto logístico" de medio millón de personas en la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas aledañas la noche del 6 de junio y hasta los 1,5 millones en la misa que el Papa León XIV oficiará el domingo 7 de junio en la plaza de Cibeles coincidiendo con festividad del Corpus.

"Nosotros somos conscientes de que no debemos dimensionar tan solo para medio millón o 1,5 millones de personas y estamos trabajando en la capacidad de que puedan superarse incluso esos niveles de afluencia", ha trasladado, después de afirmar que no recuerda "una concentración de personas tan grande ni tampoco que tengan una conexión en el ámbito geográfico tan cercana".

Los emplazamientos "se han elegido en coordinación y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid" y son "adecuados teniendo en cuenta el volumen brutal de gente que va a haber durante esos días", ha desvelado el alcalde desde Carabanchel, donde se ha celebrado la Junta de Gobierno.

Precisamente Carabanchel será una de las paradas del Papa. "Defendemos que el Papa conozca todas las realidades de la ciudad de Madrid y eso pasa también por venir a Carabanchel o a otros distritos del sur, donde hay una situación de vulnerabilidad socioeconómica que obviamente no se puede ignorar y en la que nosotros estamos trabajando", ha apuntado.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha detallado por su parte que siguen en estrecho contacto con el Arzobispado para determinar qué necesidad de espacio de alojamiento tienen y los que podría ofrecer el Ayuntamiento. "Estamos trabajando ya en ofrecerles un listado", ha avanzado.