Madrid ratifica el nuevo acuerdo laboral de Policía Municipal acordado con los sindicatos mayoritarios

Archivo - Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL MADRID - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves el acuerdo regulador del régimen especial del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, un nuevo convenio colectivo acordado con los sindicatos mayoritarios y que incluye una mejora en la retribución de casi 6.300 policías de la capital.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa, delegada del Área de Seguridad y Emergencias de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha destacado que el convenio, pactado con los sindicatos CPPM, CSIT-UP y UPM, permitirá asegurar "el mejor servicio".

El acuerdo, firmado el pasado viernes por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y las organizaciones sindicales, que representan al 78% de los trabajadores, contempla mejoras en el complemento específico, las horas extraordinarias y las jornadas voluntarias, entre otros.

Según ha recordado Sanz, el acuerdo entra dentro del compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el Cuerpo policial "en reconocimiento de su labor diaria para garantizar la convivencia y la seguridad en la ciudad". De hecho, el Gobierno de Almeida ha aumentando en un 54% el presupuesto destinado a la Policía Municipal desde 2019 a 2026.

En este periodo se ha aumentado la plantilla en un 13%, al tiempo que se han construido ocho comisarías y una unidad logística, además de acometerse diversas reformas en instalaciones policiales.

En materia de equipamiento, la vicealcaldesa ha subrayado la incorporación de dispositivos taser, sistemas de videovigilancia, drones y la inversión de más de 60 millones de euros para renovar la flota de vehículos de la Policía Municipal de Madrid.