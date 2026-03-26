Madrid recuerda con una estatua al ingeniero Agustín de Betancourt, quien "transformó decisivamente Madrid"

Madrid recuerda con una estatua al ingeniero Agustín de Betancourt
Madrid recuerda con una estatua al ingeniero Agustín de Betancourt - AYUNTAMIENTO DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 14:03
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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid recuerda con una estatua al ingeniero Agustín de Betancourt, quien "ha marcado la historia de España, transformando decisivamente este país y particularmente la ciudad de Madrid, que le rinde un especial agradecimiento", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, además del concejal de Chamberí, Jaime Taboada, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, Almeida ha inaugurado la escultura, obra de Fernando Flórez, en un espacio ajardinado de la calle de Agustín de Betancourt, 7.

El alcalde ha ampliado el homenaje a toda la profesión "porque no se podría entender la transformación extraordinaria de Madrid en las últimas décadas sin su talento, creatividad, esfuerzo y formación".

El monumento, de bronce sobre pedestal de granito, es iniciativa del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para conmemorar la figura de Agustín de Betancourt con motivo del bicentenario de su fallecimiento.

Agustín de Betancourt y Molina (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1758-San Petersburgo, 1824) fue uno de los grandes ingenieros e inventores de la Ilustración española. Fundó el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales en 1799 y la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales en 1802. Desarrolló una intensa actividad internacional en Francia, Inglaterra y Rusia. En este último país desempeñó responsabilidades en materia de infraestructuras y planificación técnica del Estado.

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