Madrid recuerda con una estatua al ingeniero Agustín de Betancourt, quien "transformó decisivamente Madrid"

Madrid recuerda con una estatua al ingeniero Agustín de Betancourt - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid recuerda con una estatua al ingeniero Agustín de Betancourt, quien "ha marcado la historia de España, transformando decisivamente este país y particularmente la ciudad de Madrid, que le rinde un especial agradecimiento", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, además del concejal de Chamberí, Jaime Taboada, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, Almeida ha inaugurado la escultura, obra de Fernando Flórez, en un espacio ajardinado de la calle de Agustín de Betancourt, 7.

El alcalde ha ampliado el homenaje a toda la profesión "porque no se podría entender la transformación extraordinaria de Madrid en las últimas décadas sin su talento, creatividad, esfuerzo y formación".

El monumento, de bronce sobre pedestal de granito, es iniciativa del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para conmemorar la figura de Agustín de Betancourt con motivo del bicentenario de su fallecimiento.

Agustín de Betancourt y Molina (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1758-San Petersburgo, 1824) fue uno de los grandes ingenieros e inventores de la Ilustración española. Fundó el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales en 1799 y la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales en 1802. Desarrolló una intensa actividad internacional en Francia, Inglaterra y Rusia. En este último país desempeñó responsabilidades en materia de infraestructuras y planificación técnica del Estado.