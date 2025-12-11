Madrid recuerda a víctimas del atentado de ETA contra el personal civil de la Armada en Vallecas en su 30º aniversario

Monolito en recuerdo de las víctimas del atentado de ETA en Puente de Vallecas, tras el acto por el 30º aniversario - EUROPA PRESS

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha rendido este jueves un homenaje a las víctimas del atentado perpetrado por ETA el 11 de diciembre de 1995 contra el personal civil de la Armada en Puente de Vallecas, que acabó con la vida de seis trabajadores e hirió a otras 17 personas, cinco de ellas de gravedad.

El acto institucional, celebrado junto al monolito que rememora el ataque, ha reunido a autoridades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asociaciones de víctimas, vecinos y familiares. Tras un minuto de silencio, los asistentes han ido depositando flores a los pies del monumento.

Medio centenar de personas han acompañado a los supervivientes y a familiares de las víctimas que, entre lágrimas, han vuelto a revivir la tragedia que sacudió hace 30 años a este distrito del sur de la capital.

La explosión, registrada antes de las 15 horas en un coche al paso de una furgoneta que transportaba a trabajadores civiles, sumió a la zona en un caos absoluto: incendios, daños en vehículos y edificios cercanos y escenas de angustia que movilizaron de inmediato a los servicios de emergencia y a numerosos vecinos que acudieron a auxiliar a los heridos.

"TREINTA AÑOS DESPUÉS SEGUIMOS LLORANDO COMO SI FUERA HOY"

Entre los asistentes, Lucía González, esposa de uno de los supervivientes, ha relatado a Europa Press que el recuerdo permanece intacto en las familias, los vecinos y toda una ciudad que aún siente la herida abierta.

"Hace 30 años mi marido salió herido. Estuvo muy mal, tres meses en la unidad de quemados. Pero gracias a Dios le tengo por aquí, vivito y dando guerra", ha señalado. Aquel día, una casualidad le salvó la vida: "Él normalmente iba delante, pero venía de un curso y tuvo que ponerse atrás. Y gracias a que no le dejaron su sitio, está vivo. No era su momento".

Lucía reconoce que volver al lugar del atentado siempre le cuesta. "Treinta años después seguimos recordando y seguimos llorando. Sentimos igual. Mis hijas me dicen 'Mamá, ponte a llorar de una vez'", explica. "No podemos dejarlo, la herida no se cierra, pero sirve para recordar, para que nadie olvide lo que hizo ETA y para que no intenten blanquearla", subraya.

Tras el suceso, cuenta que las familias han tejido vínculos que han perdurado año tras año. "Estamos muy unidos. Cada 11 de diciembre nos reunimos, cantamos la Salve Marinera, dejamos flores y estamos juntos. Aquí vengo poco, me cuesta, pero cuando vengo recuerdo a los que ya no están y que mi marido sigue vivo", ha expresado.

LA POLÍTICA MADRILEÑA RECUERDA A LAS VÍCTIMAS

Tras el acto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en la necesidad de mantener el apoyo institucional a las víctimas. "En la Comunidad de Madrid nunca vamos a ser equidistantes, siempre estaremos con las víctimas. Por eso nos entristece tener un Gobierno que pacta con los herederos de ETA. Equiparar víctimas y verdugos es una vergüenza", ha señalado a los medios.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha subrayado la importancia de "no permitir que la memoria de las víctimas se pierda". "Es mucho el dolor que sigue existiendo en tantas familias que perdieron de forma tan injusta y dramática a sus seres queridos. Toda democracia que se precie de serlo debe defender la libertad", ha expresado.

Igualmente, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha apelado a la libertad y al recuerdo de las víctimas para "no plegarse al totalitarismo terrorista". "Los asesinaron porque representaban a España, porque representaban los valores de la democracia y la libertad y porque representaban a los servidores públicos", ha lamentado.