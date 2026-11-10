Madrid recurrirá el decreto del Gobierno sobre los Centros de Procesamiento de Datos por invadir competencias

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, asiste al inicio de las obras del centro de datos MAD01 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recurrirá el Real Decreto del Gobierno central sobre los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) por invadir competencias y frenar inversiones estratégicas.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, quien ha recordado que la semana pasada el Ejecutivo autonómico presentó alegaciones ante el Consejo de Estado al considerar que esta normativa vulnera la legislación europea, invade competencias autonómicas y pone en riesgo inversiones estratégicas, ya que genera inseguridad jurídica e impone requisitos y regímenes sancionadores inasumibles para el sector.

En el acto de colocación de la primera piedra del CPD MAD01 de la multinacional Goodmad, que se instalará en la capital, López-Valverde ha asegurado que "las exigencias del proyecto estatal pueden desviar inversiones hacia otros países europeos, como Francia o Portugal, y poner en peligro la posición de Madrid como una de las grandes capitales digitales de Europa".

Actualmente, la región cuenta con 59 proyectos de centros de datos, de los que 40 están en funcionamiento y 19 en construcción. Además, dispone de una cartera de más de 45 nuevas instalaciones que supondrán una potencia superior a los 3.467 megavatios (MW) y una inversión aproximada de 15.000 millones de euros, iniciativas que podrían generar más de 17.000 puestos de trabajo.

Por ello, el consejero ha incidido en que las restricciones que contempla este Real Decreto del Gobierno central "pueden comprometer el volumen de inversión y empleo, así como la competitividad de la economía digital española".

También ha señalado que la Comunidad de Madrid "ofrece talento, conectividad internacional y estabilidad para atraer nuevos negocios en este sector", siempre bajo "un modelo basado en la colaboración institucional, el diálogo con las empresas y la búsqueda de soluciones técnicas que permitan compatibilizar el crecimiento de los CPD con la protección del medio ambiente".

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS MAD01

El nuevo Centro de Procesamiento de Datos de la multinacional Goodman, Mad01, se instalará en el distrito de San Blas Canillejas de la capital con una inversión de 200 millones de euros en una primera fase de 6 MW, que previsiblemente aumentarán hasta los 11,7 MW en 2028.

Además, esta infraestructura se está desarrollando bajo los estándares medioambientales más estrictos, con previsión de alcanzar la categoría LEED Platino -certificado de construcción sostenible-, un sistema de recuperación de calor residual, generación renovable para autoconsumo y un uso eficiente tanto de la energía como del agua.