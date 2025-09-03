Madrid redescubre su pasado 'art déco' de los años 20 en una exposición de Conde Duque

Madrid redescubre su pasado ‘art déco’ en una muestra en Conde Duque - AYUNTAMIENTO DE MADRID

La muestra ha recibido más de 12.000 visitantes desde su inauguración el pasado 6 de junio

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque acoge en su sala sur una exposición con la que Madrid redescubrirá su pasado 'art déco' de los años 20 a través de objetos, vestidos y diseños que transportan a la época de ebullición social, cultural y económica de la capital.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que la muestra, 'Madrid Art Decó 1925: El estilo de una nueva época', podrá visitarse de forma gratuita hasta el 2 de noviembre.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha acudido este miércoles a conocer la instalación que analiza la evolución del estilo 'art déco' en Madrid y su uso como reclamo publicitario, pero también en la arquitectura, la moda o el cine.

"De verdad que es fantástico ver cómo en el año 1925 Madrid era una ciudad tan moderna como podía ser cualquiera de las metrópolis europeas, cómo afectaron las modas, cómo afectó el diseño, cómo llega el diseño a los electrodomésticos, cómo la forma de vida impregna también el arte", ha expresado.

La muestra, que ha recibido más de 12.000 visitantes desde su inauguración el pasado 6 de junio, permite al visitante reflexionar sobre la importancia de esta corriente en la creación de la nueva identidad cultural, urbanística y social que definiría el nuevo siglo para la capital.

La selección de piezas proviene de las colecciones López-Trabado y Carlos Velasco, así como de préstamos de algunas instituciones: el Museo Nacional de Artes Decorativas, la Fundación Telefónica, la Hemeroteca Municipal de Madrid, el Museo de Historia de Madrid o la Biblioteca Digital Memoria de Madrid.

La exposición 'Madrid Art Decó 1925: El estilo de una nueva época' estará abierta al público hasta el 2 de noviembre en horario de 10 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas (de martes a sábado), y de 10.30 a 13.30 horas (domingos y festivos).