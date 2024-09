Desliza que entiende que la ministra "no quiere prevaricar" y que ha dicho algo que "no ha pensado lo suficientemente bien"



MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha respondido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que la región "cumple la ley" y ha negado que el Ministerio aporte el 70% del presupuesto de las comunidades autónomas para este área.

"Madrid cumple la ley. Nosotros no somos, como el gobierno de Pedro Sánchez, que no revelamos y no cumplimos las normas y no cumplimos las leyes en Madrid. Se cumple la ley. Pero en todo aquello que es desarrollo, que es capacidad de las autonomías, porque es nuestra competencia, la ley de Vivienda en Madrid no se va a aplicar", ha explicado García Martín a los periodistas tras presentar la memoria anual del servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita en la región.

Rodríguez, en declaraciones a 'TVE' recogidas por Europa Press, explicaba ayer que se está trabajando ya en el Plan Estatal de Vivienda y que el conjunto de las CC.AA. efectúan su política de vivienda con una financiación del Estado del entorno del 70%-75%.

"Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley", aseguraba.

García Martín ha deslizado que entiende que la ministra "no quiere prevaricar" y que "ha debido decir algo que no ha pensado suficientemente bien". Ha insistido en que las autonomías tienen la "potestad" de decidir sobre la parte del desarrollo de la norma.

"Es una ley que, más allá de que sea inconstitucional, va en el sentido contrario. Genera inseguridad jurídica, es una ley intervencionista que allí donde sea aplicado, en aquellas ciudades, en aquellos países de nuestro entorno que han aplicado leyes similares, lo que han demostrado es que han expulsado del mercado de la vivienda a más viviendas, a esas viviendas de los pequeños ahorradores que les da miedo, que sienten inseguridad", ha remarcado García Martín. Desde un principio la región advirtió de que no aplicaría, dentro de sus competencias, esta norma.

El consejero ha pedido a Rodríguez que "haga su trabajo" y que ponga en marcha una Ley contra la Okupación y que directamente derogue la Ley de Vivienda aprobada por su propio Ejecutivo que es "tan nefasta y perjudicial". " Ella tiene un ministerio muy importante y yo siempre me pregunto ¿para qué? ¿Dónde están las viviendas que había prometido el presidente del gobierno? ¿Dónde están todos esos desarrollos tan importantes que iba a facilitar el gobierno central?", ha cuestionado el consejero madrileño, advirtiendo a continuación que Madrid no permitirá "chantajes" y que los recursos deberán llegar a las autonomías en "condiciones de igualdad".