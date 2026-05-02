Madrid rinde homenaje a sus personalidades en su "día grande" con magia de Jorge Blass y música de Paloma San Basilio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a los premiados en el Dos de Mayo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha rendido este Dos de Mayo homenaje a sus personalidades en su "día grande" en el que se ha hecho entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo y que ha estado amenizado por la magia de Jorge Blass y la música de Paloma San Basilio.

Así, el acto organizado por el Ejecutivo regional por el Día de la Comunidad ha discurrido tranquilo, como antesala del año electoral que llamará en 2027 a las urnas a los madrileños. Esta calma ha reinado a pesar del choque interno de Más Madrid entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y Emilio Delgado y la ausencia de miembros del Gobierno por segundo año consecutivo, reprochado a lo largo de la semana por el PSOE-M, que amenazaban con tensar la jornada.

El acto ha vuelto al interior de la Real Casa de Correos después de que el año pasado se trasladase al exterior por ser el primero en el que no se permitió desfilar al Ejército.

Un año más, la cita ha congregado a personalidades de la sociedad civil madrileña en una ceremonia de perfil institucional presidida por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y a la que han asistido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los portavoces de la Asamblea de Madrid; su presidente, Enrique Ossorio; miembros de los grupos municipales del Ayuntamiento, y alcaldes como la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y regidora de Alcalá de Henares, Judith Piquet.

Aunque Díaz Ayuso ha seguido una línea institucional en su discurso, hablando de los orígenes de Madrid y centrándose en su carácter internacional que ha ido adquiriendo con el tiempo, sí ha reivindicado a una región que es libre de "acoso político y sectarismo", que "no se dejará controlar por nada ni por nadie" y que dice 'no' cuando alguien le quiere "torear".

Sobre los premiados con las Grandes Cruces, ha señalado que recuerdan lo lejos que pueda llegar una sociedad cuando "persigue la excelencia, lucha por todo lo bueno que hay en la vida, piensa en comunidad y mira al futuro con entusiasmo. "Madrid es una tierra de acogida, abierta a corrientes, respetuosa con la pluralidad ideológica. También es tierra de fe y tradiciones", ha defendido.

Por su parte, los políticos madrileños han centrado sus declaraciones previas al acto el carácter combativo de Madrid entre reproches cruzados contra el Gobierno central por parte del PP y contra la presidenta autonómica.

Más Madrid acusaba a Ayuso y al alcalde de que si hubieran estado en 1808 habrían apoyado a las fuerzas de ocupación francesas, mientras que el PP ha respondido afirmando que la izquierda iría "en contra de los intereses de los madrileños", como consideran que hace ante los ataques de Sánchez a Madrid.

LA ENTREGA DE LAS GRANDES CRUCES

El acto ha contado con el mago Jorge Blass como maestro de ceremonias, quien ha hecho varios trucos magia a lo largo del acto, el primero antes de dar paso a la presidenta regional que ha ido otorgando las Grandes Cruces de este 2026.

La primera en recoger el galardón ha sido la Bombonería La Pajarita, a la que se le ha destacado por ser desde 1852 "uno de los grandes símbolos del comercio tradicional madrileño". Al pintor pintos Augusto Ferrer.-Dalmau se le ha reconocido por ser uno de los "grandes referentes actuales de la pintura histórica en España" y por ser pintor de "batallas" acercando la historia y el patrimonio cultural al público.

El Hospital San Francisco de Asís ha sido destacado, por su parte, por cumplir 100 años al servicio de los madrileño ofreciendo atención sanitaria de forma conjunta. Los alumnos del IES Humanejos de Parla han sido galardonados por ser un "ejemplo de valores" de los madrileños jóvenes al haber ayudado a una mujer en Irlanda que se estaba ahogando en el mar.

Una de ellas es Ainhoa Holguín, quien ha tomado la palabra para reivindicar a la juventud. "Todos somos distintos, pero todos somos valientes, generosos. Queremos ayudar. Nuestra edad no nos limita, siempre que vamos a querer ayudar, y espero que salgan más voces para demostrar que todos juntos podemos con todo", ha planteado.

Los profesionales del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) 'Félix Rodríguez de la Fuente' han sido reconocidos por su "dedicación constante" en la atención y recuperación de la fauna silvestre, mientras que el periodista César Lumbreras ha recogido la condecoración por su trabajo al frente de Agropopular de COPE desde 1984.

La Vuelta Ciclista a España ha sido galardonada por su contribución al deporte siendo "una de las tres principales competiciones ciclistas del mundo" y Miguel Carballeda ha sido destacado por sus años en la presidencia de la ONCE.

Él ha tomado la palabra y ha reivindicado la labor de la ONCE España, que permite a personas que pierden la visión encontrar "ocio, llenar su vida, encontrar amigos, un trabajo digno".

"Eso sólo ocurre en nuestro país. Y ocurre en nuestro país porque tiene la sociedad española, la sociedad madrileña, más comprometida. Eso hace posible que las personas con discapacidad podamos vivir dignamente", ha celebrado.

IBM España ha sido destacado por su relación "histórica" con la Comunidad desde hace cien años fomentando la innovación tecnológica, el doctor José Eugenio Guerrero, por su trayectoria como médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón; y el Club Metrópolis por contribuir a la región con un proyecto "único desarrollado por el Grupo Paraguas que ha revitalizado el emblemático Edifico Metrópolis integrando patrimonio, gastronomía y vida cultural".

Por último, se ha entregado la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por su trabajo como "empresario, productor cinematográfico clave en la preservación del patrimonio audiovisual español" además de liderar el equipo desde 2003.

Para entregar este galardón también ha subido el alcalde de Madrid, reconocido 'colchonero'. Cerezo ha afirmado que Madrid le ha dado "tanto" que no puede hacer otra cosa que dedicar sus días para "devolver un pedacito" de quién es. Ha reivindicado, también, su apuesta y la de la región por tender puentes con Iberoamérica.

También han sido galardonados, aunque no han estado este sábado, el piloto Carlos Sainz Jr. y la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual.

IN MEMORIAM Y CIERRE DE PALOMA SAN BASILIO

La gala también ha contado con un momento de recuerdo para homenajear a aquellas personalidades que fallecieron este último año. Entre ellos han figurado las víctimas de Adamuz, así como iconos del mundo de las artes como Gemma Cuervo, Verónica Echegui, Héctor Alterio o Robe Iniesta; personalidades del mundo de la política como el expresidente Aragonés Javier Lambán, el exministro Carlos Westendorp o los diputados regionales Carlos Nolla o Carmen San José.

También han estado representado el mundo de la comunicación con los periodistas Alfonso Ussía o Fernando Esteso, así como personalidades como Encarnita Polo o Irene de Grecia.

Tras recoger su condecoración el último de los galardonados, ha tomado la palabra la presidenta regional a quien ha seguido el himno de España. El broche musical ha corrido a cargo de la cantante Paloma San Basilio, quien ha interpretado 'Mi querido Don Quijote', 'Gracias a la vida' y 'Juntos'.

A continuación los actos conmemorativos del Dos de Mayo se han trasladado a la plaza de la Puerta del Sol donde junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso ha depositado la tradicional corona de laurel sobre la placa que recuerda a los héroes del 2 de mayo de 1808.

Por último, por primer año, la plaza se ha convertido en escenario de una recreación del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés.