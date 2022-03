Madrid rinde homenaje a las víctimas del 11M con una placa en el Bosque del Recuerdo del Parque de El Retiro

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una placa conmemorativa instalada por el Ayuntamiento de Madrid recordará desde este jueves en el Bosque del Recuerdo del Parque de El Retiro a las víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004.

"Monumento construido como homenaje a las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo de 2004. Ayuntamiento de Madrid de 2022", reza en la misma.

La placa ha sido inaugurada este jueves en un acto que ha contado con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcadesa de la capital, Begoña Villacís, acompañados por el presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz.

El acto, al que también han acudido los portavoces de todos los grupos municipales, ha arrancado con un minuto de silencio en homenaje a las 191 víctimas del atentado yihadista más importante de la historia de España.

En la víspera del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo instaurado por el Parlamento Europeo, el presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo se ha felicitado del reconocimiento específico a las víctimas del atentado yihadista en este espacio, que desde 2005 alberga una placa en homenaje a todas las víctimas del terrorismo.

"En homenaje y memoria a todas las víctimas del terrorismo, cuya memoria permanece viva en nuestra convivencia y la enriquece constantemente. Los ciudadanos de Madrid; 11 de marzo de 2005", reza la que ya existía.

Coincidiendo con el XVIII aniversario de los atentados, durante el acto se han colocado dos ramos de flores en cada una de ellas en recuerdo a todas las víctimas del terrorismo. "No es contraponer una placa a la otra sino que responde a un motivo, es decir, que este espacio fue creado en recuerdo a las víctimas del 11M", ha subrayado Eulogio Paz.

El Bosque del Recuerdo, anteriormente conocido como Bosque de los Ausentes, es un monumento construido en 2005 como homenaje a las 193 víctimas de los atentados del 11M. Cuenta con una veintena de olivos y 170 cipreses, uno por cada persona asesinada.

En este sentido, el presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo ha demandado incorporar un nuevo olivo a este espacio en memoria de Laura Vega, víctima de los atentados que falleció tras diez días en coma.

UN DÍA QUE QUEDÓ "GRABADO EN LA MEMORIA"

Durante el acto, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado que se trata de un reconocimiento en un espacio " muy representativo para todos los madrileños" de un día que quedó "grabado en la memoria" de todos los ciudadanos de Madrid. "Hay que recordar que eso no es pasado, que es presente para muchas víctimas. Ese presente que debe seguir siendo recordado solo podemos dignificarlo con reconocimientos como este", ha subrayado.

"No son muchos últimamente los motivos de consenso que tenemos entre las fuerzas políticas. Desde luego a mí me gustaría que este fuese uno de ellos y creo que ha quedado muy bien representado con la participación de todos los grupos políticos abrigando a las víctimas y diciéndoles que no nos olvidamos y con el compromiso de seguir dignificándoles. Una cuestión que debemos seguir apoyando todos los días", ha recalcado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha subrayado que el "recuerdo emocionado de toda la corporación" para las víctimas del 11M con un reconocimiento que "ha tardado tiempo" pero al final ha llegado y "reconoce y recuerda a las víctimas de la barbarie yihadista".

"También nos hace recordar también la enorme solidaridad desplegada en aquellos horrorosos días por el pueblo, que estamos viendo una vez más con Ucrania por la invasión de Rusia," ha indicado, para animar al Gobierno a ampliar la red de acogida.

Para la portavoz del PSOE, Mar Espinar, se trata de un homenaje "más que gusto y necesario" a las víctimas "que engrandece a la ciudad de Madrid". "Hoy es un día de enhorabuena para la asociación que lo han luchado desde el principio y que era de justicia que Madrid estuviera a la altura", ha indicado.

Finalmente, la representante del Grupo Mixto Marta Higueras ha indicado que este jueves y el día de mañana, 11 de marzo, son jornadas en las que hay que estar con las víctimas.