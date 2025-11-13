Madrid sustituirá a los Reyes en Ventas por un Niño Jesús iluminado y llevará por primera vez un Belén ante el Congreso

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sustituirá a los Reyes Magos en el Puente de Ventas por un Niño Jesús iluminado y llevará por primera vez un Belén ante el Congreso, ha avanzado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha destacado que cada año se van incrementando los espacios a los que llega la iluminación navideña. "A mí me parece especialmente bonito ese Niño Jesús que está en el Puente de Ventas, que creo que va a quedar muy bonito", ha declarado la vicealcaldesa, que también ha hecho mención a las luces haciendo un guiño a la nieve en Gran Vía.

El bicampeón mundial de rally y el cuatro veces ganador del París-Dakar, el piloto Carlos Sainz, será el encargado de dar al botón de encendido de las luces navideñas de Madrid el próximo 22 de noviembre en la plaza de Cibeles.