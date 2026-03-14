Madrid se tiñe de verde para celebrar San Patricio con un desfile este sábado por la Gran Vía con más de 40 bandas

Archivo - Varias personas disfrazadas durante el desfile por el día de San Patricio, a 16 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gran Vía de Madrid acoge este sábado a partir de las 17 horas un desfile con motivo de la celebración del día de San Patricio, patrón de Irlanda, que marchará hasta la Plaza de España con la participación de 40 bandas y agrupaciones, como la St. Laurence O'Toole Pipe Band de Dublín, la Banda Gaites Corvera d'Asturies o el Club de Rugby Cisneros.

Desde Turismo de Irlanda han indicado a Europa Press que participarán un total de más de 700 gaiteros y más de 1.300 participantes y 40 agrupaciones en total, que incluyen bandas de gaitas, agrupaciones de danza, deportivas y de animación.

Se trata de la acción principal para celebrar San Patricio en Madrid que se suma a otras, promovidas también en el Metro. En los últimos días, la estación de Gran Vía ha cambiado el color de sus emblemáticos rombos al verde esmeralda y ha adoptado de forma simbólica la denominación 'Green Vía'.

En este mismo espacio, se han desarrollado actuaciones de bailarinas y músicos de la University College Dublin (UCD), que han sorprendido a los viajeros con espectáculos espontáneos inspirados en el estilo callejero conocido como 'busking'.

Se trata del cuarto año consecutivo en el que Metro acoge esta iniciativa para conmemorar al patrón de Irlanda. En 2025, la estación de Plaza de España acogió a los artistas Pavel Sfera y Steve Richards, que realizaron un tributo a Bono y The Edge, de U2, informaron desde el Gobierno regional.

Un año antes, fue el gaitero gallego, Carlos Núñez, el que brindó una actuación estelar a los usuarios y, en 2023, fue el turno de Sharon Corr, integrante del grupo The Corrs. Igualmente, ese mismo año, la parada de San Bernardo, tiñó su rombo de verde esmeralda y añadió San Patricio a su nomenclatura habitual.