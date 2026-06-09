Madrid va recuperando la normalidad con caída del tráfico de un 4% y la calzada de Cibeles quedará mañana desocupada

Numerosas personas asisten a la misa de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid va recuperando la normalidad poco a poco tras la visita del Papa León XIV, que cogía esta mañana un avión con destino a Barcelona, lo que se demuestra con una caída del tráfico en el interior de la M-30 de un 4% con respecto a la semana anterior --frente al 36% de algunos días pasados-- mientras que la calzada de la plaza de Cibeles se podrá liberar a lo largo de esta noche y mañana con el desmontaje prácticamente completo del escenario.

Lo ha adelantado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que ha presentado las nuevas cabinas del Teleférico en el Global Mobility Call que se está celebrando en Ifema Madrid hasta el 11 de junio.

Los trabajos continuarán en la acera de Cibeles. También a lo largo de esta tarde y noche se espera liberar el Paseo de la Castellana entre San Juan de la Cruz y Lima, aunque ya está abierto el tráfico de la rotonda. Carabante confía en que se podrá recuperar totalmente "a lo largo del jueves, a más tardar el viernes por la mañana".